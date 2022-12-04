Akıllı fabrikalarda büyük hacimli veriler hızlı ve güvenli şekilde işlenmeli

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul şubesi ev sahipliğinde “Sürdürülebilir Teknolojiler Çağı, Kendi Kaynağını Üretebilen Toplum” temasıyla düzenlenen 16. İstanbul Bilişim Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü’nde gerçekleşti.

Endüstriyel haberleşme ve kontrol ağı CC-Link’in dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet gösteren CLPA (CC-Link Partner Association) ise kurultayın sponsorları arasında yerini aldı. Moderatörlüğünü TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut’un üstlendiği “Dijital veri bağımlısı bir dünya nasıl yönetilecek? Veri bilimi ve yapay zekâ ile mümkün mü?” konulu panele; CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, Technohouse Yazılım Projeler Müdürü Kemal Demir, Bilig OpEx Kurucu Ortağı Tuluğ Siyahi ve TBD İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Ceyda Cimili Akaydın konuşmacı olarak katıldı.

Sanayi 4.0 sürecinde büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesinin kritik düzeyde önemli hale geldiğine dikkat çeken CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, “Akıllı fabrikalarda iletişim verilerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği bu fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında ise bant genişliği büyük önem taşıyor. CLPA’nın Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı CC-Link IE TSN ise bu noktada devreye giriyor. CC-Link IE TSN teknolojisiyle işletmeler, modern Sanayi 4.0 uygulamalarının üreteceği büyük hacimli verileri işleyebiliyor ve bunun sonucunda ise ağ güvenirliği, üretkenlik ve kalite güvence stratejilerini bir sonraki aşamaya taşıyabiliyor. Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek kolaylaşıyor. Veri alışverişini hızlı ve güvenli bir şekilde sağladığından doğru stratejik hamleler yapılabiliyor ve üretkenlik seviyesi artıyor. Bu sayede sanayicilerin rekabet gücü de yükseliyor” şeklinde konuştu.