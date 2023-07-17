'Akıllı Kentler İnovasyon Merkezi' hayata geçiyor

Proje kapsamında geleceğin kent yaşamı tasarlanarak, kentlerin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için çalışılacak. Proje ile 6 yıl içinde yerli bir dijital ikiz yazılımı oluşturulacak. SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya “Dünyada her hafta 3 milyon kişi şehirlere taşınıyor.

BM tahminlerine göre 2050’de dünya nüfusunun yüzde 68’i şehirlerde yaşayacak. Yani şehirlerde 2,5 milyar daha fazla insanın yaşayacak. Şehirler bugünden itibaren insanı merkeze alarak yeniden tasarlanmalı. Bizim bugünden, bugün ve gelecek için hazırlanmamız gerekiyor” diye konuştu. İTÜ adına proje yöneticisi olan İTÜ Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama-Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu ise “Proje kapsamında Ar-Ge esaslı olarak akıllı şehirlere ilişkin her türlü inovatif çözümler üretilecek” dedi.