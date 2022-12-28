Akkök Holding, 2023’te kimya sektöründe agresif büyüyecek

Ahmet Dördüncü, kimya, gayrimenkul, enerji, tekstil ve hizmet sektörlerinde yurt içi ve dışında hizmet veren Akkök Holding’in 2022 faaliyetleri ve 2023 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksa Akrilik, DowAksa, AkKim Kimya, Akenerji başta olmak üzere birçok şirketi bünyesinde barındıran Akkök Holding’in hedeflerine giden yolda büyümeye odaklandığı bir yılı daha geride bıraktığını belirten Dördüncü, tüm zorluklara ve risklere rağmen 2022’nin beklentilerini karşılayan, tatmin edici bir yıl olduğunu söyledi.

Ahmet Dördüncü, Akkök Holding’in gelecek planlarına değinirken, 2023’te enerji, perakende ve kimyanın öncelikli sektörleri olmaya devam edeceğini bildirdi.

Özellikle lokomotif nitelikteki kimya sektöründe daha agresif bir büyüme hedeflediklerini aktaran Dördüncü, “Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olarak yatırım fırsatları her zaman gündemimizde olacak. Yeni bir yatırım fırsatını incelerken en önemli kriterimiz ise ihracat odağı ve sürdürülebilirliğe sunacağı katkı. Portföyümüze ve hedef pazarlara da bu perspektiften bakacağız. Buradaki en önemli önceliğimiz; mevcut işlerimizle sinerji yaratabilecek yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek. Kabiliyetlerimizi geliştirdiğimiz, bildiğimiz işlerde büyüyeceğiz” diye konuştu.

"Yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirmeye odaklanacağız"

Dördüncü, Akkök Holding’in gelecek yıl rekabet avantajı elde edecek şekilde yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirmeye odaklanacağını vurguladı.

Oynaklığı yüksek ortamlarda sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin daha çok fark yarattığını gördüklerini belirten Dördüncü, bu konularda odak kaybetmeden çalışmaya devam edeceklerini, konjonktürel ve global gelişmelere bağlı olarak hedeflerini zaman zaman güncelleyebileceklerini söyledi.

Dördüncü, gelecek yıl Rusya-Ukrayna savaşı ve siyasal arenadaki belirsizlikler nedeniyle ekonominin ne yönde ilerleyeceğinin şu anda bilinmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Tüm bu belirsizliklere rağmen 70 yıllık zengin birikimimiz ve tecrübemizle Akkök Holding olarak planlarımızı her zaman uzun vadeli yapıyoruz. Dünyanın enerji ihtiyacı, kaynak ihtiyacı, iklim kaynaklı sorunlar ve öngörülemeyen bölgesel problemler tabii ki zaman zaman planların değişimini zorunlu kılıyor. Ancak bugünün ihtiyaçlarını ve yarının trendlerini doğru okuyabilen şirketleri daha parlak bir gelecek bekliyor. Biz de Akkök Holding olarak tüm iştiraklerimizi kendilerini konjonktürdeki yeniliklere ve değişimlere uyum sağlamaları konusunda yönlendiriyoruz.”

Gelecek yıl ekonomide sürprizler olabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 5, 2023’te ise yüzde 3 büyümesinin beklendiğini anımsatan Dördüncü, “Gelecek yıl gerçekleşecek seçimler, ekonomide sürprizler olabileceği sinyallerini veriyor. Haziran ayına kadar enflasyonda düşüş görmeyi umuyoruz. Dünya genelinde enerji fiyatlarındaki sert artışların yerini sınırlı düşüşlere bırakması da bunda etkili olacaktır. Bu genel tablo karşısında, ihtiyatlı bir biçimde iyimser olduğumuzu söyleyebiliriz. Gelişmeleri yakından takip etmeye ve genel stratejimiz paralelinde daha kısa vadeli taktik hamlelerle ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.