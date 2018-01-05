Akkök Holding kimyasına İspanyol mürekkebi kattı

05 Ocak 2018

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Türkiye beyaz eşya, mutfak gereçleri, seramik, alüminyum ve cam gibi günlük hayatımızdaki birçok ürünün kaplamasında kullanılan emaye ve seramik fritin üreticisi Gizemfrit, İspanya’da seramik sektörüne hizmet veren Megacolor şirketini satın aldı. Gizemfrit, bu yatırımla birlikte, seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimine başlayacak.

1979 yılında Adapazarı Göktepe fabrikasında faaliyete geçen Gizemfrit, bugün Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde üretimini sürdürüyor. 30 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 60 bin metrekare alanda faaliyet gösteren şirketin, önümüzdeki 5 yılda cirosunu yüzde 100 artırarak, 170 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Akkök Holding olarak kimya sektöründen kaynaklanan dış ticaret açığının yüzde 2’sini kapatmayı hedeflediklerini vurguladı. Dördüncü, “Şirketimiz, Megacolor ile birlikte seramik frit ve mürekkep (ink) sektöründe uluslararası bir oyuncu haline gelirken, cari açığı kapatma konusunda da önemli bir rol oynuyor” dedi.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök ise Gizemfrit’in, Sakarya’da ürettiği kaplama malzemeleri ve renklendirici pigmentlerini, 6 kıtada 60 ülkeye ihraç ettiğini belirtti. Dinçkök, şöyle devam etti: “Bu başarının arkasında güçlü bir Ar-Ge altyapısı var. Megacolor ile birlikte bu altyapı daha da güçlenecek. Gizemfrit’in ürettiği kaplamaları ileride savunma sanayi ve havacılık sektörlerinde de göreceğiz. Ama şu an için önceliğimiz, Megacolor ile birlikte seramik kaplama sektöründe Gizemfrit’i dünyada da üst sıralara çıkarmak.”

Sırada ABD, Çin ve Brezilya var

Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük ise önümüzdeki dönemde ABD ve Çin’de de yatırım yapmayı planladıkları bilgisini verdi. "Şu anda fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Brezilya da radarımızda ancak oradaki ekonomik sorunların çözülmesini bekliyoruz" diyen Küçük, Türkiye’de seramik sektörünün mürekkebin tamamını ithal ettiğini, bu satın alma ile yıllık yaklaşık 25 milyon euroluk ithalatın önünü keseceklerini anlattı. Küçük, "Megacolor markasıyla hem yurt içine hem yurtdışına satış yapacağız. Megacolor’ın üretim kapasitesini de 3 katına çıkaracağız” dedi.