Akkök Holding ve TOG depremzedeler için işbirliği yaptı

Akkök Holding, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile 6 Şubat’ta yaşanan depremin yaralarını sarmak için İskenderun’da kurduğu destek merkezi ile en az 2 yıl boyunca çocuk, ergen ve gençlere sosyal ve duygusal destek programları başlatıyor. Merkezde depremden etkilen çocuklar ve gençler, özel olarak tasarlanan atölyelerde bir araya gelecek.

6-23 yaş grubundaki çocuk, ergen ve gençlerin yaşadıkları durumun üstesinden gelmeleri, yaşamla ilişkilerini güçlendirmeleri için çeşitli etkinlik, atölye ve uygulamalarla buluşturmayı amaçladıklarını anlatan Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, “Akkök Holding olarak toplumsal fayda projelerinde ağırlıklı olarak kadın, genç ve çocuklara odaklanmaya çalışıyoruz.''dedi. Depremin ilk gününden itibaren binlerce gönüllü ile yardım depolarında görev aldıklarını anlatan Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise afetin yıkıcı boyutu sebebiyle toparlanma sürecinin en az iki yıl olacağını öngördüklerini kaydetti.

TOG: Destek merkezleri artırılacak

Bu sebeple dayanışmanın uzun soluklu, desteklerin sürdürülebilir olması gerektiğine inandıklarına işaret eden Kırımlı, “Destek Merkezleri fikri bu inançla ortaya çıktı. TOG’un afet bölgesinde açmaya hazırlandığı on destek merkezinden biri de Akkök Holding’in katkılarıyla hayata geçiriliyor. Bu merkezlerde; başta gençler olmak üzere çocukların ve yetişkinlerin sosyalleşebilecekleri alanlar da yaratmayı hedefliyoruz İlerleyen yıllarda bu merkezleri gençlik merkezine dönüştürerek gençleri güçlendirmeye devam etmek istiyoruz” dedi. Destek merkezi, U şeklinde 360 metrekarelik bir alana kuruldu. Merkezde çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin aynı anda kullanabileceği atölye alanları, ders çalışabilecekleri kütüphaneler ve oyun alanları bulunuyor.