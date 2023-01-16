Akkök Holding’de üst düzey 2 atama

Kimya, enerji ve gayrimenkul sektörleri başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösteren Akkök Holding’de yeni atamalar gerçekleşti. 1 Ocak itibariyle Akkök Holding’in İcra Kurulu Başkanlık koltuğuna oturan İhsan Gökşin Durusoy’un ardından Akkök Holding iştiraklerinden kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat’un Genel Müdürü Veysi Küçük, Akkök Holding İcra Kurulu Üyesi ve CFO olarak atandı. Akiş GYO Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olan Ozan Hançer ise Stratejik Planlama ve iş Geliştirme Direktörü görevine getirildi.

Veysi Küçük kimdir?

Kariyerine 1999 yılında Demirbank T.A.Ş.’de Yönetici Adayı olarak başlayan Veysi Küçük, 2001 - 2003 yılları arasında HSBC'de yönetmen olarak, 2004 - 2007 yılları arasında Evyap A.Ş. İş Planlama ve Bütçe Kontrol Departmanı’nda Uzman olarak devam etti. Akkök Holding’e 2007 yılında Finans Direktörlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak katılan Veysi Küçük, 2008 - 2012 yılları arasında Akkök Grup Şirketlerinden Ak-Al Tekstil'de sırasıyla Muhasebe, Finans, Bütçe & Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 2012 yılında Akkök Holding’e Yeni Projeler Direktörü olarak atanan ve 2013 - 2015 yılları arasında Akkök Holding Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Küçük, 2015 yılından beri Akcoat Genel Müdürü olarak görevini sürdürüyordu. Veysi Küçük, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden 1999 yılında mezun olmuş, Yeditepe Üniversitesi’nde Yöneticiler için İşletme yüksek lisansını 2022 yılında tamamlamıştır.

Ozan Hançer kimdir?

İş yaşamına finans ve bankacılık sektörü ile başlayan Ozan Hançer ise 2005 yılında Garanti Bankası Risk Yönetimi Bölümünde Yönetici Adayı olarak, 2007 - 2008 yılları arasında ise İş Yatırım’da Kurumsal Finansman Uzmanı olarak birleşme ve satın alma süreçlerinde çalışmıştır. 2008 - 2010 yılları arasında Unicorn Capital Girişim Sermayesi şirketinde yatırımlar konusunda Kıdemli Uzman olarak görev alan Hançer, Akkök Holding bünyesine 2010 yılında katıldı. Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş.’de sırasıyla; Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Uzmanı, İş Geliştirme ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Yöneticisi ve İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevlerinde bulunan Hançer, 2017 yılından beri Akiş GYO A.Ş. Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışıyordu. Ozan Hançer, ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden 2002 yılında mezun olmuş ve Bilkent Üniversitesi MBA programını 2005 yılında tamamlamıştır.