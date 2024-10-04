Akkuyu NGS'de önemli adım: Ana pompaların elektrik motorları yerleştirildi

Akkuyu NGS'de 1. ünitede reaktör tesisi ana pompalarının elektrik motorları yerleştirildi. Elektrik motor yatakları otonom devre sisteminde dolaşan su ile ıslatılıyor ve soğutuluyor. Ana sirkülasyon pompalarının elektrik motorları, birincil devrede tuzdan arındırılmış olan soğutma sıvısının dolaşmasını ve ısının reaktör çekirdeğinden uzaklaştırılmasını sağlayacak.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'in yaptığı açıklamalara göre, santralin 1'inci güç ünitesindeki montaj çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor: "Türkiye'nin ilk NGS projesinde görev alan mühendisler, ana sirkülasyon pompalarının dört elektrik motorunu tasarım konumuna monte etti. Montajın tamamlanması, motorları boru hatlarıyla donatmaya başlamamıza ve rölantide çalışmayı da içeren kabul testlerini yapmamıza olanak tanıyacak. Testler sırasında, yatakların ve motor gövdesinin ısınıp ısınmadığı ve titreşimin olup olmadığı da kontrol edilecek. Testler, ekipmanın tasarım parametrelerine uygunluğunu teyit edecek."

Ana sirkülasyon pompalarının rölantide çalıştırılması, reaktör tesisi birincil devresinin hidrolik teste tabi tutulması ve boru hatlarına su verilmesinden önce yapılması gereken önemli bir adımı teşkil ediyor.