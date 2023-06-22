Aksa, 45 milyon dolara teknik iplik tesisi kuracak

Mehtap HALICI

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, rekabet gücüne katkı sağlamak için yatırımlarını sürdürüyor. Akrilik elyaf üretiminde 350 bin ton kapasiteyle Yalova’da faaliyet gösteren şirket, ksafil markasıyla 45 milyon dolara teknik iplik tesisi kuruyor.

Aksafil markası adı altında kurulması planlanan tesisin 4 bin tonluk ilk fazı Aralık 2024’te devreye girecek, ilk fazdan sonraki sene de 2. faz üretimle 3 bin tonluk ek kapasite daha yaratılacak. Öte yandan Yalova’daki fabrikasında 22 farklı istasyondan oluşan ve 570 metrekareye yayılan Aksa Deneyim Alanı’nın açılışında Aksa Akrilik’in Türkiye’deki faaliyetleri, yatırımları ve gelecek planları anlatıldı.

Aksa Akrilik İş Geliştirme Direktörü Didem Tunçbilek, yeni yatırımla birlikte globalleşme yolunda ilerlediklerini ve asıl amaçlarının mevcut müşterilerinde sağladıkları kaliteli marka bilinirliliğini daha üst noktalara taşımak olduğunu söyledi. Tunçbilek, “Yatırımımızın ana odağında yurtdışı pazarlar var. Çünkü teknik ipliklerin en büyük kullanım alanı yurtdışı. Burada Avrupa yoğunluklu olmak üzere, ABD ve Çin ana odağımızda” dedi.

Sırada ultra polietilen üretimi var

Faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Aksa’nın, son yıllarda geliştirdiği Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UHMWPE, UHMW) ile yeni bir tesis yatırımı hazırlığında daha olduklarını belirten Didem Tunçbilek, “Bununla ilgili henüz test aşamasındayız” dedi.

Bu alandaki teknolojiyi kendi bünyelerinde yarattıklarına vurgu yapan Tunçbilek, şöyle konuştu: “Yaklaşık 1,5 ay içerisinde bu konuda belki bir yatırım kararı daha alacağız. Burada asıl önemli olan bunun Türkiye’de üretiminin olmaması. Türkiye’de yaklaşık bin tonluk bir pazar var. Biz de bu ihtiyacı tamamen iç kaynaklardan karşılamak istiyoruz.

Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen üretimi de Aksa’nın Yalova’daki tesisinin içerisinde olacak. Kurşun geçirmez yelekler, savunma sanayi, teknelerdeki halatlar, büyük yük gemilerinde bağlanma için kullanılan çelik zincirler yerine bu ürün kullanılabilecek. Yatırım kararını aldıktan bir sene içerisinde de yatırım yapmayı planlıyoruz.”

Sanayi terminolojisini kolay yöntemlerle sunuyor

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, Aksa ADA projesinin çok temel bir ihtiyaçtan, akrilik elyafı daha iyi anlatma arayışından doğduğunu aktardı.

Taş, “İnsan, dokunduğu, gördüğü şeyleri daha hızlı ve kolay algılıyor. Bu gerçekten hareketle, akrilik elyafı en kolay nasıl anlatırız diye düşünmeye başladığımızda sonuç bizi bu projeye götürdü. ‘Aksa Deneyim Alanı’ terimi bize ilham kaynağı oldu. Hedef aslında algılanması zor olan sanayi terminolojisini, daha kolay yöntemlerle etkiletici bir şekilde ifade etmekti” dedi.