Aksa Akrilik, teşvik belgesi aldı

26 Ekim 2018

Aksa Akrilik, önümüzdeki yıllarda yapacağı 480 milyon lira tutarlı kimya tevsi yatırımları için yaptığı teşvik başvurusunun bölgesel teşvik kapsamına alındığını ve yatırım teşvik belgesi ile onaylandığını duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, teşvik kapsamında desteklenen unsurlar arasında yüzde 60 vergi indirimi ve yüzde 25 yatırıma katkı oranı ile gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği bulunduğu belirtildi.