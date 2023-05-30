Aksa Çukurova Doğalgaz, Hatay'da mobil şubelerle eksiksiz hizmet sağlıyor

Aksa Çukurova Doğalgaz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da mobil şubeler aracılığıyla eksiksiz hizmet sağladıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Çukurova Doğalgaz, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Hatay'daki kapsamlı çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Çukurova Doğalgaz Hatay Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, abonelere her koşul ve durumda kesintisiz hizmet sağlamanın önemli olduğunu belirterek, 'Şu an itibarıyla ilimizde 167 bin 827 adet abonemize hizmet sağlayan 9 şehir giriş ve 43 bölge istasyonumuz bulunuyor. 156 kilometrelik çelik hat, 1232 kilometrelik polietilen hat, 462 kilometrelik servis hattımızla birlikte 39 bin 588 binadan oluşan ve 1850 kilometreye ulaşan doğal gaz dağıtım şebekemizde gerekli kontrolleri anlık olarak gerçekleştiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Abonelik işlemleri de yapılıyor

Bölgede sabit Dörtyol ve Reyhanlı ofisleri ile Antakya, İskenderun, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde rotasyonlu olarak hizmet veren iki adet gezgin şube bulunduğunu ifade eden Kasapoğlu, gezgin şubelerde abonelik işlemlerinin kolaylıkla yapıldığını kaydetti.

Kasapoğlu, kentin ülke sanayi tablosundaki konumuna, katkısına ve sanayi bölgelerindeki gaz arzı sürekliliğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

'Hatay ili ve ilçeleri olarak ülkemizin en güçlü sanayi üretim bölgeleri arasındayız. Gerek ülke ekonomisine katkısı gerekse halkımızın iş ve gelir gereksiniminin sağlanması için kuşkusuz ki sanayi ve ticaret bölgelerinin kesintisiz gaz arzının sürdürülmesi hayati önem taşıyor. Deprem anından itibaren üretimin sürekliliğinin sağlanması için doğal gazın eriştirilmesine büyük bir önem verdik ve sürekli gaz arzını sağladık. Yaşanılan zorlu süreçte hem yaraların daha hızlı sarılması hem de daha etkin faaliyetlerde bulunmak için sahada 7/24 aktif görev alıyoruz. Bakım ve kontrol çalışmalarımızı kaçak arama cihazıyla donatılmış araçlarımızla, bu araçların giremediği bölge ve sitelerde ise hassas el detektörleriyle yapıyor, dağıtım şebekemizde gaz kaçağı tespit araçlarımızla sokaklardan caddelere, binalardan işletmelere kadar tarama işlemi gerçekleştiriyoruz. Altını özellikle çizmem gerekiyor ki şebeke güvenliğimiz afetlere karşı en güncel uygulamalarla korunuyor.'

Sevkiyat Kontrol Merkezi yardımıyla kriz merkezinde ve tüm mobil cihazlarda şebekeyi anlık olarak izlediklerini vurgulayan Kasapoğlu, alarm sistemiyle kritik göstergeleri takip ederek en hızlı şekilde müdahale edildiğini kaydetti.