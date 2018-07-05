Aksa Enerji 3.4 milyar liralık ciro hedefliyor

05 Temmuz 2018

BARIŞ SEDEF

İSTANBUL - Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Cüneyt Uygun DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, oluşan jeopolitik riskler, artan yakıt fiyatları, FED’in faiz artışları gibi unsurlara rağmen 2017 yılını 3 milyar liranın üzerinde bir ciro ile kapattıklarını hatırlattı. Aksa Enerji’nin halka açık en büyük elektrik üreticisi unvanına sahip olduğuna işaret eden Uygun, “Yıl içinde 17.9 milyar kilovatsaat elektrik satışı gerçekleştirdik. Böylece Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) rakamımızı yüzde 13 artışla 493 milyon liraya yükselttik” dedi.

2018’de ciro ve kar artışı bekliyor

2018 yılında da firma olarak 3,4 milyar liralık ciro hedefl ediklerini anlatan Uygun, “Ayrıca 840 milyon TL FAVÖK hedefliyoruz, Afrika’daki varlığımızı daha da pekiştirerek, bu santrallerin tüm yıl boyunca çalışması ile kârlılığımızı yükselteceğimizi öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

İlk çeyrek cirosu yüzde 38 arttı

Firma olarak 2018’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre kayda değer bir yükseliş gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Uygun şunları söyledi: “Bu yıl ilk çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 38’lik artışla 1 milyar TL ciro elde ettik. FAVÖK’ümüzü de Afrika santrallerimizin etkisiyle yine geçen senenin aynı dönemine göre 3.5 kat artırarak 62 milyon TL’den 217 milyon TL’ye yükselttik.”

Kârlılık konusunda da piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans gösterdiklerine işaret eden Uygun, “Şirketimiz ayrıca 68 milyon TL net kâr açıklayarak piyasa tahminlerinin de üzerinde bir performans sergiledi. İlk çeyrek performansımızın yılın geri kalan dönemlerinde göreceğimiz performansın işareti olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Küresel açılımın rakamlara katkısı

2015 yılında başlattıkları küresel açılımın Aksa Enerji’ye hem ciro hem de nitelik anlamında önemli bir katkı sağladığını belirten Cüneyt Uygun, “Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki döviz bazlı ve alım garantili kontratlarımızın katkısıyla, 2017 yılında bu santrallerin yarattığı katkı, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârımızın (FAVÖK) yüzde 74’ünü oluşturdu” şeklinde konuştu.

Cüneyt Uygun, Afrika ülkelerinden Gana ve Madagaskar’daki santrallerinde kapasite artışlarına giderek toplam 530 MW’lik kurulu güce erişeceklerini söyledi. Afrika ülkelerindeki santrallerle birlikte şirketin toplam kurulu gücünü 2 bin 365 MW’a çıkarmayı hedefl ediklerini anlatan Cüneyt Uygun, “Afrika santrallerimizin 2018 yılı FAVÖK hedefimize katkısının ise yüzde 76 olmasını bekliyoruz” dedi.

Yurt dışında 683 MW kurulu güç hedefliyor

Aksa Enerji’nin yurt dışındaki yatırımlarına, yeni pazarlarla da devam edeceğini ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Uygun, “Çeşitli ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Acil enerji ihtiyacı olan ülkelere hızlı çözümler getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Aksa Enerji olarak KKTC’de 153 MW, Afrika ve Gana’da 280 MW, Mali’de 40 MW ve Madagaskar’da ise 66 MW kurulu güç ile faaliyetlerine devam ettiklerine değinen Uygun, “2018 sonuna kadar Gana Santrali’ni 370 MW’a çıkarmayı planlıyoruz. Madagaskar Santrali’ni ise bölgedeki iletim hatlarının tamamlanmasıyla 120 MW’a çıkarmayı ve böylelikle yurt dışında toplam 683 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Nisan ayında Madagaskar Cumhuriyeti’nin elektrik ve su işlerini yürüten Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) şirketine ait 24 MW kurulu güçteki santrali iyileştirmek ve işletmek amacıyla Madagaskar hükümeti ile 5 yıllık bir anlaşmaya imza attıklarını anımsatan Uygun, santralin rehabilitasyon çalışmalarını 4 ay içinde tamamlayarak faaliyete geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Maliyet artışından en az etkilenen üreticiler arasında

Cüneyt Uygun, yurt dışında faaliyet gösteren bütün santrallerde maliyet yükümlülüğü karşı tarafta olacak şekilde anlaşmalar yaptıklarını vurgulayan Uygun şöyle devam etti: “Dolayısıyla Brent petrolde meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından etkilenmiyoruz” dedi. Türkiye’de ise Bolu Göynük Termik Enerji Santralinde açık madenden çıkarılan yerli kömürün kullanıldığını belirten Uygun, “Bu nedenle Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile yapılan anlaşmamıza göre arz-talep nedeni ile veya global fiyat dalgalanmaları nedeniyle oluşabilecek fiyat yükselişlerinin bizim kömür maliyetlerimize herhangi bir etkisi yok” şeklinde konuştu. Enerji maliyetlerindeki artışın etkisini sadece doğal gaz santrallerinde yaşandığını kaydeden Uygun, “Bu da dolaylı olarak enerji fiyatlarını da aynı yönde etkilediği için doğal gaz ile üretilen enerjinin marjı çok büyük değişiklik göstermeyebiliyor. Tüm bunları düşündüğümüzde, enerji maliyetlerindeki olası artıştan en az zarar gören enerji üreticilerinden biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.