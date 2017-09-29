Aksa Enerji, Şamlı RES'i 111 milyon dolara sattı
Aksa Enerji, Şamlı RES'in Fernas Şirketler Grubu'na 111 milyon dolara satışı için anlaşmaya vardı. Bu kapsamda 35 milyon dolarlık ön ödeme yapıldı.
Aksa Enerji, Balıkesir'de kurulu Şamlı RES'in Fernas Şirketler Grubu'na 111 milyon dolara satışı için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bu kapsamda 35 milyon dolar tutarında ön ödeme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada Şamlı RES'in Güriş Şirketler Grubu'na satışının beklenen süre içinde tamamlanmamış olmasından dolayı, Fernas Şirketler Grubu'nun verdiği teklifin olumlu değerlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca işlem için izin alınması amacıyla EPDK ve ilgili kurumlara başvuruların yapılacağı da belirtildi.
Aksen hisseleri saat 14:22'de yüzde 3.05 primle 3.38 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Reuters