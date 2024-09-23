Aksa Enerji'de üst düzey atama

Aksa Enerji'de Mükemmeliyet Merkezi'nden sorumlu başkan yardımcılığına Hakan Yıldırım atandı

Yıldırım, lisans eğitimini, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine 1998'de Aselsan'da başlayan Yıldırım, 2 yıllık Aselsan deneyiminden sonra, 2000-2005 yılları arasında Gama Güç Sistemleri bünyesinde doğalgaz boru hatları, kombine çevrim santralleri ve kömür santralleri projelerinde Saha Mühendisi ve Devreye Alma Grup Müdürü olarak görev aldı.

2005'te ise Siemens Türkiye'de Proje Müdürü olarak göreve başlayan Yıldırım, 2018'de Siemens Gamesa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve üst yöneticisi (CEO) olarak görev aldı.

Yıldırım, enerji sektöründeki liderlik yolculuğu çerçevesinde, 2018'de başladığı Kalyon Enerji Yatırım AŞ'deki CEO görevinin ardından 2020-2024 arasında Sanko Enerji'de CEO pozisyonuna atandı. Yıldırım, bu süre zarfında 2019 ve 2020 arasında Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanlığı ve DEİK Enerji İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de üstlendi.