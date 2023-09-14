Aksa Jeneratör, Uluslararası ARC Ödülleri'nde 2 kategoride ödüllendirildi

Aksa Jeneratör, "Hayalleri Gerçekleştiren Enerji" temasıyla yayınladığı 2022 faaliyet raporuyla iki kategoride ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Jeneratör, ABD merkezli Mercomm tarafından bu yıl 37'nci kez düzenlenen en büyük uluslararası raporlama yarışması olarak bilinen ARC Ödülleri'nde yer aldı.

İllüstrasyon ve Jeneratör/Perakende kategorilerinde yarışan şirket, "Hayalleri Gerçekleştiren Enerji" temalı faaliyet raporuyla iki altın ödülün sahibi oldu.