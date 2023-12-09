Aksuvital TÜBİTAK desteğiyle AR-GE'ye 1.1 milyon dolar harcadı

Sağlıklı beslenmede gıda takviyelerinin tüketimi tüm dünyada hızla artarken, gıda takviyesi üreticileri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler işbirliğiyle geliştirdiği ürünlerle, dünya devleriyle küresel rekabete başladı.

Bu markalar arasında yer alan Aksuvital, 2017 yılında kurduğu kendi AR-GE merkezinde TÜBİTAK destekli projelerle birlikte bilimsel araştırmalara 1,1 milyon dolarlık yatırım yaptı. Aksuvital, bu rakamla Türkiye’nin öncü şirketleri arasında yer aldı.

Yaptığı AR-GE çalışmaları sayesinde bu yıl istihdamını ikiye katlayan Aksuvital’in ihracat yaptığı ülke sayısı da 100’e yaklaştı.

Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na akredite bir şekilde sektörün ilk yerli AR-GE merkezini 8 yıl önce faaliyete geçiren kurum olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konusunda uzman tıp hekimi, kimyager, eczacı, gıda ve ziraat mühendisleri ile çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Düzce Üniversiteleri ile bilimsel ve akademik araştırmalar ve projeler gerçekleştiriyoruz. AR-GE süreci oldukça uzun yorucu ve risklidir. Her yeni ürün yeni istihdam kapıları ve iş imkânlarını da beraberinde getiriyor." Yunus Aksu, TÜBİTAK'ın koruyucu hekimliğe önemli katkı sunan bitkisel kaynaklı ekstrak ve etken maddelere verdiği proje desteğini bu yıl da aldıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Türkiye'de ilk kez su içinde daha kolay çözülen, bitki özlerinden biyolojik açıdan daha fazla yararlanılmasını öngören projemize başladık. Yeni ürünlerimiz de Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde herhangi bir kimyasal kullanılmamaktadır. Bitkisel kaynaklardaki değerli etken maddelerin arttırılması için uygulayacağımız yöntem farklı projelere de ışık tutacaktır .”

"Türkiye üretim üssü olabilir"

Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Türkiye'nin takviye gıda üretimi noktasında küresel bir üretim üssü olabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Tüm dünyada 150 milyar dolarlık sektör haline gıda takviyesi üretiminin her aşaması konusunda uzman kişilerden oluşan ekiplerle sonuca ulaşıyor. Uluslararası markalar, Türkiye'yi önce çok karlı bir pazar olarak görüyordu, şimdi ise üretim üssü olarak kullanmaya başladı. Türkiye'nin gıda takviyesi ürünlerinde sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bugün Avrupa ve ABD ile birlikte 97 ülkeye ihracat yaparken, kendi markalarımızla yurt dışında mağaza şubelerimizi açma aşamasına geldik."

Aksu, TÜBİTAK destekleri projelerle birlikte AR-GE’ye 1,1 milyon dolar harcadıklarını belirterek, bu sayede çalışan sayılarının 250’yi geçtiğini, ihracat yaptıkları ülke sayısını ise artırdıklarını anlattı. İstihdamda hedeflerinin 2024 ve sonrası 1.000 çalışana ulaşmak olduğunu vurgulayan Aksu, yurt dışında ilk mağazayı Kazakistan'da açacaklarını, sonrasında Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarında şubeleşeceklerini ve uzun vadeli hedefte Avrupa’ya da açılacaklarını sözlerine ekledi.