Aktif Bank kayıtlı göçmenlere kredi verecek

Birol BOZKURT

Aktif Bank, 25. yılını 20 milyon müşteriyle kut­ladı. Banka, son yıllar­daki güçlü büyüme performan­sı ve yüksek kârlılık oranlarıyla dikkat çekiyor. 2024 yılının ilk yarısında, bankanın kredi büyü­mesi geçen yılsonuna göre %36 oranında arttı ve toplam nakdi kredi portföyü 34,5 milyar TL’ye ulaştı. Kurumsal kredi portföyü %46 büyüyerek 23,4 milyar TL, bireysel kredi portföyü ise %20 artışla 11 milyar TL’ye çıktı. Yıl­sonunda toplam nakdi kredi bü­yüklüğünün yaklaşık 44,5 mil­yar TL olması öngörülüyor.

“Dezavantajlı kesim odağımızda olacak”

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, bankanın uzun yolculuğunda elde ettiği ba­şarıları basın toplantısında açık­ladı. 1999 yılında 18 kişiyle kuru­lan Aktif Bank, bugün bin 500’e yakın çalışanı ve 20 milyon müş­terisiyle büyük bir ekosistem ha­line geldi.

Oğan, bankanın son 14 yılda yıllık bileşik büyüme ora­nının (CAGR) %33,5 olduğunu ve bu performansın, sektör orta­lamasının 10 puan üzerinde ger­çekleştiğini vurguladı. 2024 iti­bariyle bilançosunun 100 milyar TL seviyelerine yaklaştığını be­lirten Ayşegül Adaca Oğan, ban­kanın özkaynak kârlılığı oranı­nın sektöre kıyasla 1,5-2 katı üze­rinde olduğunu belirtti.

Kredi tarafında dezavantajlı gruplara odaklanacaklarını be­lirten Genel Müdür Oğan, göç­menlere yönelik kredi hazırlı­ğında oluklarını söyledi. Oğan, “Her müşteri segmentinde, öde­melerini düzenli yapanlar ve yapmayanlar her zaman vardır.

Ödemeyecek olanları önceden tahmin edecek modeller ve öğ­renen algoritmalar geliştirili­yor ve bu konuda oldukça başa­rılıyız. Belirsizliklere rağmen, özellikle bireysel kredilerde iyi performans sergiliyoruz. Sek­törde gelişmeler var ve doğru ya­pılandırmalar yapmak bu işin önemli bir parçası. Kredi sko­ru olmayanlara ve düşük kredi skoru olanlara da bakıyoruz.

Bu durum, kredi portföyümüz için­de çok büyük bir yer kaplamı­yor. Çünkü bu tür kredileri ver­mek, bizim için öğrenme süreci­nin bir parçası. Örneğin, belirli bir müşteri segmentini tanımak için bu tür kredileri kullanıyo­ruz. Türkiye’deki legal göçmen­lere kredi vermek gibi bir hede­fimiz var. Ancak bu sürece ani­den ve bilinmeyen bir ortamda başlamaktansa, belirli bir prog­ram oluşturup bu çerçevede ilerliyoruz. Örneğin, 40 milyon veya 20 milyon liralık küçük çaplı kredi programları yapıyo­ruz ve bu süreçleri izliyoruz” ifa­delerini kullandı.

“Proje finansmanında yapılandırma talepleri artıyor”

Kredi tarafında, proje finans­manının bu yıl beklenen kadar yoğun olmadığına dikkat çeken Ayşegül Oğan, “Proje finans­manında ise geçen yıla kıyasla bir yavaşlama var. Büyük proje­ler için fon sağlamak daha zor­laştı. Ancak öz tüketim projele­ri hız kazandı ve firmalar kendi öz kaynaklarıyla bu yatırımla­rı yapıyorlar. Finansman da ra­hat bulunuyor çünkü projeler hızlı bir şekilde kendini amor­ti edebiliyor. Özellikle ener­ji sektöründe, önümüzdeki ay­larda daha fazla güneş enerjisi projesi göreceğiz.

Bu da bizim için önemli bir fırsat ve bu ala­na odaklanmaya devam edece­ğiz. Özellikle dövizle yapılan ya­tırımlarda, döviz faiz oranları önemli bir etken oldu. Döviz ge­lirli projelere dövizle finansman sağlanırken, TL ile uzun vadeli kredi sağlamak pek mümkün de­ğil. Ancak döviz bazlı kredilerde rekabetçi oranlar görüyoruz. Biz de bazı büyük projeler için doğ­rudan finansman sağladık. Tür­kiye’de çok büyük projelere yatı­rım yapılmasa da, yapılandırma talepleri artıyor. Enerji sektörü, özellikle döviz geliri olan proje­lerde önemli bir rol oynamaya devam ediyor” dedi.

“Enflasyon bireysel kredilerde artışı körükledi”

Bireysel kredilerde artış gözlemlediklerini söyleyen Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Özellikle kredi kartları ve ihtiyaç kredileri segmentinde sektör genelinde bir artış var. Geçtiğimiz yıl enflasyon, kredi borcu ödemelerini kolaylaştıran bir faktör oldu. Örneğin, geçen sene 10 bin TL olan bir taksiti ödemekte zorlanırken, maaş artışlarıyla bu tutar önemsiz hale geldi. Bu yıl da, ocak ayındaki zamlarla birlikte ödeme performansının artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.