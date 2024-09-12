Aktif Bank kayıtlı göçmenlere kredi verecek
25. yılını 20 milyon müşterisiyle kutlayan Aktif Bank, kayıtlı göçmenlere kredi vermeye hazırlanıyor. Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, yeni dönemlerinde kredi notu düşük dezavantajlı gruplara ve kayıtlı göçmenlere kredi vermek için özel bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Birol BOZKURT
Aktif Bank, 25. yılını 20 milyon müşteriyle kutladı. Banka, son yıllardaki güçlü büyüme performansı ve yüksek kârlılık oranlarıyla dikkat çekiyor. 2024 yılının ilk yarısında, bankanın kredi büyümesi geçen yılsonuna göre %36 oranında arttı ve toplam nakdi kredi portföyü 34,5 milyar TL’ye ulaştı. Kurumsal kredi portföyü %46 büyüyerek 23,4 milyar TL, bireysel kredi portföyü ise %20 artışla 11 milyar TL’ye çıktı. Yılsonunda toplam nakdi kredi büyüklüğünün yaklaşık 44,5 milyar TL olması öngörülüyor.
“Dezavantajlı kesim odağımızda olacak”
Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, bankanın uzun yolculuğunda elde ettiği başarıları basın toplantısında açıkladı. 1999 yılında 18 kişiyle kurulan Aktif Bank, bugün bin 500’e yakın çalışanı ve 20 milyon müşterisiyle büyük bir ekosistem haline geldi.
Oğan, bankanın son 14 yılda yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) %33,5 olduğunu ve bu performansın, sektör ortalamasının 10 puan üzerinde gerçekleştiğini vurguladı. 2024 itibariyle bilançosunun 100 milyar TL seviyelerine yaklaştığını belirten Ayşegül Adaca Oğan, bankanın özkaynak kârlılığı oranının sektöre kıyasla 1,5-2 katı üzerinde olduğunu belirtti.
Kredi tarafında dezavantajlı gruplara odaklanacaklarını belirten Genel Müdür Oğan, göçmenlere yönelik kredi hazırlığında oluklarını söyledi. Oğan, “Her müşteri segmentinde, ödemelerini düzenli yapanlar ve yapmayanlar her zaman vardır.
Ödemeyecek olanları önceden tahmin edecek modeller ve öğrenen algoritmalar geliştiriliyor ve bu konuda oldukça başarılıyız. Belirsizliklere rağmen, özellikle bireysel kredilerde iyi performans sergiliyoruz. Sektörde gelişmeler var ve doğru yapılandırmalar yapmak bu işin önemli bir parçası. Kredi skoru olmayanlara ve düşük kredi skoru olanlara da bakıyoruz.
Bu durum, kredi portföyümüz içinde çok büyük bir yer kaplamıyor. Çünkü bu tür kredileri vermek, bizim için öğrenme sürecinin bir parçası. Örneğin, belirli bir müşteri segmentini tanımak için bu tür kredileri kullanıyoruz. Türkiye’deki legal göçmenlere kredi vermek gibi bir hedefimiz var. Ancak bu sürece aniden ve bilinmeyen bir ortamda başlamaktansa, belirli bir program oluşturup bu çerçevede ilerliyoruz. Örneğin, 40 milyon veya 20 milyon liralık küçük çaplı kredi programları yapıyoruz ve bu süreçleri izliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Proje finansmanında yapılandırma talepleri artıyor”
Kredi tarafında, proje finansmanının bu yıl beklenen kadar yoğun olmadığına dikkat çeken Ayşegül Oğan, “Proje finansmanında ise geçen yıla kıyasla bir yavaşlama var. Büyük projeler için fon sağlamak daha zorlaştı. Ancak öz tüketim projeleri hız kazandı ve firmalar kendi öz kaynaklarıyla bu yatırımları yapıyorlar. Finansman da rahat bulunuyor çünkü projeler hızlı bir şekilde kendini amorti edebiliyor. Özellikle enerji sektöründe, önümüzdeki aylarda daha fazla güneş enerjisi projesi göreceğiz.
Bu da bizim için önemli bir fırsat ve bu alana odaklanmaya devam edeceğiz. Özellikle dövizle yapılan yatırımlarda, döviz faiz oranları önemli bir etken oldu. Döviz gelirli projelere dövizle finansman sağlanırken, TL ile uzun vadeli kredi sağlamak pek mümkün değil. Ancak döviz bazlı kredilerde rekabetçi oranlar görüyoruz. Biz de bazı büyük projeler için doğrudan finansman sağladık. Türkiye’de çok büyük projelere yatırım yapılmasa da, yapılandırma talepleri artıyor. Enerji sektörü, özellikle döviz geliri olan projelerde önemli bir rol oynamaya devam ediyor” dedi.
“Enflasyon bireysel kredilerde artışı körükledi”
Bireysel kredilerde artış gözlemlediklerini söyleyen Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Özellikle kredi kartları ve ihtiyaç kredileri segmentinde sektör genelinde bir artış var. Geçtiğimiz yıl enflasyon, kredi borcu ödemelerini kolaylaştıran bir faktör oldu. Örneğin, geçen sene 10 bin TL olan bir taksiti ödemekte zorlanırken, maaş artışlarıyla bu tutar önemsiz hale geldi. Bu yıl da, ocak ayındaki zamlarla birlikte ödeme performansının artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.