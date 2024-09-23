AKTİM Çarşı & Ofis projesi 2025 yılının Eylül ayında teslime hazırlanıyor

Gelişen iş merkezleri, ofis alanlarına olan talebi artırırken, perakende ve ticaret sektörleri de yeni yatırımlar çekmeye devam ediyor. Bilgiçler Yapı, bu artan talebe AKTİM serisi projeleriyle yanıt veriyor.

Bayrampaşa’da inşa edilen AKTİM Çarşı & Ofis projesiyle, 338 ünite ticari alanı yatırımcıların kullanımına sunuyor. Bayrampaşa'da 130 milyon dolarlık yatırımla, 95 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen proje, bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunuyor. Proje, modern ticaret ve iş alanları ile bölgenin ekonomik potansiyelini artırmayı hedefliyor. 2025 yılı Eylül ayında teslimlere hazırlanan proje, özellikle iş dünyasının modern ofis ve ticaret merkezlerine olan talebini karşılamak için tasarlanmış durumda.

Çevre dostu inşaat çözümleri

Şirket, projelerinde, enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere ve çevre dostu inşaat çözümlerine yer vererek bu trende uyum sağlıyor. Bu da sürdürülebilirliğe önem veren yatırımcılar için şirketi cazip bir seçenek haline getiriyor. Bilgiçler Yapı, projelerinde dijitalleşmeyi ve yeni nesil teknolojileri aktif bir şekilde kullanıyor. Özellikle ticari projelerinde sunduğu gelişmiş güvenlik sistemleri, otomatik enerji yönetimi ve akıllı altyapılar, işletmelerin daha verimli çalışmasına olanak tanıyor. Bu dijital çözümler, sadece yerli değil, aynı zamanda yabancı yatırımcılar için de büyük bir çekim gücü oluşturuyor. Dijitalleşme trendine uyum sağlayan projeler, özellikle yeni nesil ticaret ve iş dünyasının taleplerini karşılamada öne çıkıyor.

Yatırım geri dönüş oranları yüksek

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, bugüne kadar hayata geçirdikleri AKTİM projelerinin stratejik konumlarına dikkat çekti ve, “Projemiz, merkezi ve ulaşım ağlarına en yakın konumda Bayrampaşa’da yükseliyor. Bu projelerin hızla değer kazanması, yatırım geri dönüş oranlarını artırarak potansiyel yatırımcıların ilgisini çekiyor” dedi.