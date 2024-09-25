AkzoNobel, çevreci toz boyalarla büyümeye odaklandı
AkzoNobel Türkiye Ülke Ko¬ordinatörü ve Toz Boya Gü¬ney, Doğu Avrupa, Orta Doğu Afri¬ka Ticari Direktörü Sanal Limon¬cuoğlu, AkzoNobel’in 2024-2027 orta vadede agresif bir büyüme he¬deflediğini söyleyerek, dünya ça¬pında 40’tan fazla marka ile sür¬dürülebilir büyümeye odaklan¬dıklarını vurguladı.
Özlem SARSIN-İZMİR
AkzoNobel’in 150’den fazla ülkede toplam 130 üretim tesisiyle yaşamın her alanına hitap eden boya ve kaplamalar ürettiğini belirten Limoncuoğlu, pazardaki liderliklerini korumak için ar-ge yatırımlarına ağırlık verdiklerinin altını çizdi.
“Pazarda açık ara lideriz”
Uçaklardan gemilere ve yatlara, mobilyalardan radyatörlere, binalardan petrol platformlarına, ambalajlardan beyaz ev eşyalarına, bisikletlerden oyun parklarına ve elektrikli araçlara kadar birçok ürün ve yapıyı kapladıklarını ifade eden Limoncuoğlu, “Benim bağlı bulunduğum toz boyalar birimi olarak söyleyebilirim ki toz boya kullanımı ve talebi her geçen gün artıyor. Ticari direktörü olduğum Güney Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgesinde bize en yakın rakibimizin iki/üç katı büyüklükteyiz, yani pazarda açık ara lideriz. Bu tabi ki bütün pazarların hakimiyiz demek değil, birçok ülkede yerel ve global oyuncular zorlayıcı olabiliyor ama rekabet olarak pazardaki yerimiz oldukça kuvvetli. Pazar ne kadar büyüyecekse ondan daha fazla büyümeyi hedefledik. Uzak Doğu’da Amerika’da Avrupa’da, Afrika’da Pazar payımızı artırmaya odaklandık” diye konuştu.
Globalde toz boyada cironun 1 milyar 377 milyon euro olduğunu kaydeden Limoncuoğlu, “Tüm dünyadaki yüksek faiz uygulamaları ve enflasyonu düşürmek için yapılan piyasaları soğutma çalışmalarının 2024 yılını globalde beklenenden biraz daha da zor bir yıl haline getirdiğini söyleyen Limoncuoğlu, “AkzoNobel 2024’te büyüyecek, bu hedefimiz çok açık. Diğer taraftan her şirket gibi bunu yaparken kârlılığımızı artırmaya gayret edeceğiz. Toz boya birimlerimizde tüm Avrupa’da ve benim sorumluluğum altında olan tüm bölgelerde büyüme odaklı işe alımlarımızı yılın başında tamamladık. İlk 6 aylık verilere baktığımızda; şimdiye kadar planladığımız doğrultuda gerçekleştiğini söyleyebilirim. Yılı da hedeflerimiz doğrultusunda kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.