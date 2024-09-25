AkzoNobel, çevreci toz boyalarla büyümeye odaklandı

Özlem SARSIN-İZMİR

AkzoNobel’in 150’den fazla ülkede toplam 130 üretim tesisiyle yaşamın her ala­nına hitap eden boya ve kaplama­lar ürettiğini belirten Limoncu­oğlu, pazardaki liderliklerini ko­rumak için ar-ge yatırımlarına ağırlık verdiklerinin altını çizdi.

“Pazarda açık ara lideriz”

Uçaklardan gemilere ve yatla­ra, mobilyalardan radyatörlere, binalardan petrol platformları­na, ambalajlardan beyaz ev eşya­larına, bisikletlerden oyun park­larına ve elektrikli araçlara kadar birçok ürün ve yapıyı kapladıkla­rını ifade eden Limoncuoğlu, “Be­nim bağlı bulunduğum toz boya­lar birimi olarak söyleyebili­rim ki toz boya kullanımı ve talebi her geçen gün artı­yor. Ticari direktörü oldu­ğum Güney Avrupa, Afri­ka ve Ortadoğu bölgesinde bize en yakın rakibimizin iki/üç katı büyüklükteyiz, yani pazarda açık ara lideriz. Bu ta­bi ki bütün pa­zarların haki­miyiz demek değil, birçok ülkede ye­rel ve global oyuncular zorlayıcı olabiliyor ama rekabet olarak pazardaki yerimiz oldukça kuvvetli. Pazar ne kadar büyüye­cekse ondan daha fazla büyümeyi hedefledik. Uzak Doğu’da Ameri­ka’da Avrupa’da, Afrika’da Pazar payımızı artırmaya odaklandık” diye konuştu.

Globalde toz boyada cironun 1 milyar 377 milyon euro olduğu­nu kaydeden Limoncuoğlu, “Tüm dünyadaki yüksek faiz uy­gulamaları ve enflasyonu düşürmek için yapılan piyasaları soğutma ça­lışmalarının 2024 yı­lını globalde beklenen­den biraz daha da zor bir yıl haline getirdiğini söyleyen Limon­cuoğlu, “Akzo­Nobel 2024’te büyüyecek, bu hedefimiz çok açık. Diğer ta­raftan her şir­ket gibi bunu yaparken kârlı­lığımızı artırmaya gayret edece­ğiz. Toz boya birimlerimizde tüm Avrupa’da ve benim sorumlulu­ğum altında olan tüm bölgelerde büyüme odaklı işe alımlarımızı yı­lın başında tamamladık. İlk 6 ay­lık verilere baktığımızda; şimdi­ye kadar planladığımız doğrultuda gerçekleştiğini söyleyebilirim. Yı­lı da hedeflerimiz doğrultusunda kapatmak için var gücümüzle çalı­şıyoruz” dedi.