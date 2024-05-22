Alarko Holding enerji depolama sistemleri kuracak

Alarko Holding, Türkiye’nin yeşil dönüşümünde etkin bir oyuncu olma hedefi çerçevesinde yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Holding’in bağlı ortaklıklarından Altek Alarko, dünyanın önde gelen teknoloji ve batarya üreticilerinden Gotion Group bünyesinde yer alan Gotion Singapore Pte Ltd ile ortak girişim anlaşması imzaladı.

Anlaşma ile önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarının ayrılmaz bir parçası haline gelecek enerji depolama sistemlerinin, ikinci aşamada ise lityum-iyon bataryaların Türkiye’de üretilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin net-sıfır hedefleri doğrultusunda yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kritik önem taşıyan bu ortak girişim, enerjide arz ve talebi dengelemede kilit bir rolü olan enerji depolama teknolojilerinin Türkiye’de üretilmesine ve geliştirilmesine hizmet edecek.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Çin’deki bir ortak girişimi aracılığıyla yaklaşık yüzde 24 oranında hissedar olduğu Gotion Group iştiraklerinden Gotion Singapore Pte. ile imzalanan sözleşme, Türkiye’de kurulacak enerji depolama sistemleri montaj fabrikası ve ikinci etapta lityum iyon prizmatik pil üretim fabrikası yatırımını kapsıyor. Bu önemli yatırım ile başta şebeke ölçekli olmak üzere, ticari yapılar ve konutlardaki enerji uygulamalarında kullanılabilecek batarya sistemlerinin üretilmesi planlanıyor.

“Düşük karbonlu ekonomiye güçlü bir katkı sağlayacağız”

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, enerji depolama alanında yüksek teknolojiyi Türkiye’ye transfer eden bu yatırımla düşük karbonlu ekonomiye güçlü bir katkı sağlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını açıkladı.

Batarya teknolojileri üretiminde Türkiye’yi küresel arenada söz sahibi haline getirecek anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız şöyle kunuştu: “Alarko Holding olarak 70 yıldır hep ülkemizin güçlü yarınlarında imzamız olması doğrultusunda çalıştık, ürettik.

Şimdi de dünyanın önde gelen teknoloji ve pil üreticilerinden Gotion Group ile gerçekleştireceğimiz ortak girişimle enerji depolama alanında yüksek teknolojiyi ülkemize transfer ederek düşük karbonlu ekonomiye güçlü bir katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Enerji, ülkemiz için stratejik öneme sahip bir alan.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında, enerji krizlerinin önlenmesinde ve nihai olarak ülkemizin net-sıfır hedefinin gerçekleştirilmesinde enerji depolama teknolojileri belirleyici bir role sahip olacak. Bu alandaki yeni yatırımımızla yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme dengeli elektrik sağlayabilmesine, iletim ve dağıtım sistemindeki dengesizliklerin giderilmesine de önemli bir katkı sunacağız.”

Alarko, yeni şirkette %60 pay sahibi olacak

Alarko’nun Türkiye’deki mühendislik gücünü Gotion’un batarya teknolojisi alanındaki teknik bilgi birikimiyle buluşturan bu güç birliği kapsamında Türkiye’de kurulacak yeni şirkette, Altek Alarko yüzde 60, Gotion Singapore Pte. İse yüzde 40 oranında pay sahibi olacak. Alarko Grubu bu anlaşma ile global arenada büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlerken yüksek teknolojinin Türkiye’ye transferiyle katma değerli ürün üretimine ve nitelikli istihdama katkı sağlayacak. Türkiye’de üretilecek enerji depolama çözümlerinin Avrupa, Orta Asya ve Afrika bölgelerine ihracatı da Alarko’nun öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.