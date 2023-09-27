Alarko Holding'in yeni şirketinin adı tescillendi

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, Alarko Havacılık'ın kurulduğu belirtilerek, dün itibarıyla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre 30 milyon TL sermayeli şirketin faaliyet konuları arasında, özellikle büyük gövdeli yolcu uçaklarının kargo uçaklarına dönüşüm ve modifikasyonun yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesi, ilgili uluslararası lisansların alınması, buna yönelik parçaların üretilmesi ve bu parçalar ile söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uluslararası standart ve yetkilere sahip hangarlarda yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım satım işleri yer alıyor.