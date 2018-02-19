Alatonlar Hırvatistan’da estetik hastanesi kuruyor

19 Şubat 2018

Yasemin SALİH

Vedat ve Leyla Alaton kardeşler, 70’ten fazla ülkeye sağlık cihazı satan Alvimedica’yı dünyaya açıyor. Leyla Alaton, sağlık sektöründe üreticiliğin yanı sıra hizmet tarafına da yöneldiklerini belirterek, Hırvatistan’ın Split kentinde estetik hastanesi açacaklarını bildirdi. Alvimedica, 2007’den bu yana Çatalca’da katma değerli sağlık cihazları üreten ve Ar-Ge merkeziyle bu alanda yeni buluşlar üzerine çalışan bir şirket. Alarko Holding’in kurucusu merhum işadamı İshak Alaton’un hayali üzerine hayata geçirilen Alvimedica, holding çatısı altında faaliyet göstermiyor. Şu anda şirketin yönetimini üstlenen Vedat ve Leyla Alaton kardeşler, 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Alvimedica’yı global hale getirmek için bir dizi yeni proje üzerinde çalışıyor.

Şirketin yeni planlarını anlatan Leyla Alaton, sağlık sektöründe üreticiliğin yanı sıra hizmet tarafına da yöneldiklerini belirterek, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları hastane projesini yılın ikinci yarısında Hırvatistan’ın Split kentinde hayata geçireceklerini söyledi.

Split’teki proje İshak Alaton döneminde bir kalp hastanesi olarak planlanmıştı. Leyla Alaton, bu projeden vazgeçildiğini ve bir estetik ihtisas hastanesi yatırımına karar verdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Burada farklı bir iş modeli uygulayacağız. Alanında en iyilerin yer aldığı bir estetik hastanesi olacak. Türk şirketleriyle birlikte tüm Avrupa’ya hizmet vereceğiz. Bölgede sağlık turizmi açısından da farklı bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Hastaneyi 22 milyon dolarlık yatırımla kurduk.”

Kalp kapakçığı üretmek istiyor

Alvimedica’yı “Babamın 80 yaşından sonra girme kararı aldığı ve hayalini gerçekleştirdiği bir proje” olarak tanımlayan Leyla Alaton, bugün sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlara imza attıklarının altını çizdi. Alaton, “Babam vizyoner bir yaklaşımla sağlığın gelecekte daha da değerli hale geleceğini gördü. Yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir şeyler yapmak istedi. Kimsenin girmek istemediği uzun ve pahalı bir yolculuğa çıktı. Bugün onun vizyonunun ne kadar haklı ve doğru olduğunu görüyorum. Benim de hayalim o vizyonu devam ettirmek” diye konuştu.

“Çok zelzele var, sağlam olmalıyız”

İkinci jenerasyonun yönetimde olduğu Alarko hakkında da bilgi veren Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, buradaki stratejilerini de şöyle anlattı: “Çok önemli bir isim ve markayı devraldık. Bunu birkaç adım daha ileriye taşımak görevimiz. Enerji, taahhüt, turizm ve iklimlendirme sektörlerindeki odaklanma durumu değişmeyecek. Bu alanlardaki öncülülüğümüzü devam ettireceğiz, zaten önümüz de çok açık. Alarko gökyüzünde en parlak yıldız değil belki ama sürekli parlayan bir yıldız olacak. Hiçbir zaman en büyük olmak gibi bir derdimiz yoktu ama en sağlam olmak iddiasındayız. Çünkü etrafta çok zelzele var. Yatırımcılarımızın doğru ata oynadıklarını ispatlamak zorundayız.”

Alvimedica olarak İstanbul’u katma değerli sağlık gereçleri üretiminde bir hub haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Alaton, 50 milyon dolarlık ciroya ulaştıklarını, 50’nin üzerinde ülkede de direkt ya da temsilcilikler şeklinde faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Alvimedica, kalp ameliyatları için büyük öneme sahip kateter, balon, stent üretimine odaklanmış durumda. Çatalca’da bir fabrika ve iki Ar-Ge merkezi’nin yanı sıra İtalya’nın Vercelli bölgesinde de bir üretim tesisi bulunuyor. Leyla Alaton, gerek İtalya gerekse Türkiye’de bilim insanlarıyla önemli araştırmalar yürüttüklerini belirterek, “Türkiye’yi bu alanlarda dışa bağımlılıktan kurtaracak ürünler geliştiriyoruz. Örneğin diyabet hastalarının da rahatlıkla kullanabileceği stent üretiyoruz. Kalp kapakçığı da yapabiliriz ancak bu konuda devletten destek bekliyoruz” dedi.