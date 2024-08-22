Albaraka Türk, çalışanına ait finansal teknoloji fikrini şirkete dönüştürdü

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 40. yılını kutlayan Albaraka Türk'ün bankacılık yenilik kültüründeki öncülük tavrı, köklerini kurum içinde tasarlanmış programlardan alıyor.

Kurumun yenilikçi performansını yükselten, yenilikçi fikirlerin çalışanlar tarafından bir girişimci yaklaşımıyla geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi yaklaşımını benimseyen, fikir sahiplerinin yolunu açabilmek için 2017'den bu yana düzenli olarak yürütülen "Keşfet Kurum İçi Girişimcilik Programı" ile yüzlerce Albaraka Türk personeli, fikirlerini geliştirme ve hayata geçirme fırsatı buldu.

10 yılı aşkın süredir yeniliğe dönüşmesi desteklenen fikirler için oluşturulan serbest fikir paylaşım platformu BigBang de bankanın stratejik hedefleri ve proaktif katılım mekanizmasıyla Albaraka Türk'ün tüm organizasyonuna fikirlerini geliştirme imkanı sunuyor.

Banka, kurum içinden bir çalışanına ait finansal teknoloji fikrini kendi ekosisteminde büyüterek bağımsız bir şirkete dönüştürüp, başarı hikayesine imza attı. Banka çalışanlarından Vahdettin Çılgın, Semosis adlı dijital senet çözümü geliştirdi.

Semosis, firmaların borçlusu oldukları Türkiye sınırları içerisinde faal durumda bulunan bankalar tarafından tahsiline aracılık edilen ticari borç senetlerinin internet ve mobil uygulamalar üzerinden zahmetsizce ödenmesini sağlıyor. Semosis, ticari borç senedi alacaklısı olan kişi ve firmalar için kolay ve zahmetsizce takip ve tahsilat imkanı da sunuyor.

"Senet işlemlerini dijitale taşıyan Semosis'le banka tarafından ilk spin-off gerçekleştirildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, kurumlarının öncülük kimliğinin en büyük gücünü, çalışanların üretken ve proaktif yaklaşımından aldığını belirterek, "Yenilikte öncülük vizyonuyla hareket ettiğimiz tüm projelerimiz, iş arkadaşlarımızın katılımıyla güçleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Emeç, "Semosis'in Türkiye'ye kazandırdığı dijital senet çözümü de bankamızın kıymetli çalışanlarından Vahdettin Çılgın Bey'in vizyonu, azmi ve yoğun çabasıyla ortaya çıktı. Bu hikayenin gelişimindeki başrol oyunculardan biri de Albaraka Türk tarafından bankacılık sektöründe bir ilk olarak hayata geçirilen Fintek kurucusu teknoloji şirketi Insha Ventures. 2020'de finansal teknoloji girişim fikirlerini bünyesine alarak 360 derece geliştirip kullanıcılara sunmak amacıyla kurulan Insha Ventures, senet işlemlerini tamamen dijitale taşıyan Semosis ürünüyle Türkiye'nin finansal teknoloji alanında bir banka tarafından gerçekleştirilen ilk spin-off'unu (bağımsız bir şirkete dönüşme) gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.