Albaraka Türk 'Islamic Finance Briefing'e ev sahipliği yaptı

'Islamic Finance Briefing' etkinliğine Albaraka Türk Katılım Bankası'nın genel müdürlük binası ev sahipliği yaptı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Moody's Ratings iş birliğiyle düzenlenen toplantıya, Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren önemli kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, Türkiye'nin ekonomik görünümü, küresel ve yerel bağlamda ortaya çıkan trendlerin etkisi, Sukuk piyasasının performansı ve İslami finansın geleceği hakkında veri ve görüşlerini paylaştı. Türkiye'nin büyüyen İslami finans sektöründeki stratejik önemi ve küresel pazardaki rolü, toplantıda öne çıkan konular arasındaydı.

Türkiye ekonomisinin gücüne katkı sağlamanın gururunu paylaşıyoruz

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Malek Temsah toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'deki ilk Islamic Finance Briefing'e ev sahipliği yapmaktan ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve katılım finans alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşların değerli temsilcilerini genel merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım bankacılığının Türkiye'deki öncüsü olarak toplantının en önemli mesajlarından biri, ülkemizin İslami finans alanında dünyada en hızlı büyüyen ülke olarak kabul edilmesiydi. İslami finansın ülkemizdeki tüm değerli temsilcileriyle birlikte, Türkiye ekonomisinin küresel gücüne katkı sağlamanın gururunu paylaşıyoruz."

Sektörün tüm paydaşlarını ilgilendiren finansal bilgiler

TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar, toplantıya ilişkin şu notları paylaştı: "Islamic Finance Briefing, yerel ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren, yatırımcıları doğru yönlendirmeyi amaçlayan çok önemli bir toplantı. Dünyada benzeri olmayan bir modele sahip olan bu organizasyon sayesinde sektörün tüm paydaşlarını ilgilendiren finansal bilgilere doğrudan uzmanlarından ulaşabiliyoruz. Bugün İslami finans sektörüne ilişkin çok taraflı bir tartışma gerçekleştirdik; öne çıkan gelişmeleri hem kredi uzmanları hem de sektörün uygulayıcıları perspektifinden analiz ettik, güncel konuları ele alarak genel resme baktık ve gelecek gündemlerimizi paylaştık. Islamic Finance Briefing'in Türkiye'deki ilk organizasyonunda yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."