Albaraka Türk, Yapı Kredi iş birliğiyle ATM ağını genişletmeye devam ediyor

Albaraka Türk, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren geniş ATM ağına sahip Yapı Kredi ile de iş birliği yaparak toplamda 8 bin 500'den fazla ATM noktası ile müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her yerden, kolayca ve 7/24 hizmet verebilmek amacıyla faaliyetlerine devam eden Albaraka Türk, ATM ağını genişletmeye devam ediyor.

Daha önce PTT ile iş birliği yaparak PTT ATM'lerini müşterilerinin kullanımına sunan Albaraka Türk, şimdi de Yapı Kredi ile iş birliği gerçekleştirdi. Böylece Albaraka Türk müşterileri, Yapı Kredi'nin geniş ATM ağı sayesinde finansal hizmetlere daha kolay erişebilecek.

"Bu kapsamda stratejik iş birlikleri bizim için büyük önem taşıyor"

Yapı Kredi ATM'leri ile birlikte toplamda 8 bin 500'den fazla ATM üzerinden hizmet sunmaya başlayan Albaraka Türk, belirlenen limitler dahilinde, müşterilerinin para çekme ve para yatırma gibi işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilmelerine imkan sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Aydın, PTT ve Yapı Kredi iş birliği ile Türkiye'nin her yerinde 8 bin 500'den daha fazla ATM'yi belirlenen limitler dahilinde ücretsiz olarak müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirterek, "Albaraka Türk olarak çalışmalarımızda, müşterilerimizin her zaman, her yerden, kolayca işlem yapabilmelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda stratejik iş birlikleri bizim için büyük önem taşıyor. PTT ile başladığımız ATM iş birliğini Yapı Kredi ile de sürdürebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu süreçteki değerli katkıları için her iki kuruma da teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan da Türkiye'de finansal hizmetlere erişimin artırılmasının önemli bir konu olduğunu aktararak, "Albaraka Türk ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde banka müşterileri, Türkiye'nin dört bir yanındaki Yapı Kredi ATM'lerinden, kendileri için en hızlı şekilde hizmet alabilecek. Bu anlamda, sektörün en yaygın ATM ağına sahip bankalarından biri olarak ülkemizde finansal hizmetlere erişime katkı sağlamaktan ötürü çok memnunuz. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.