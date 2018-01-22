Albaraka Türk yılın ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

22 Ocak 2018

Albaraka Türk, 2018 yılının ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 2018 yılının ilk kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi. 125 milyon TL olarak hedeflenen kira sertifikası ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun taleple birlikte 135 milyon TL olarak gerçekleşti. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracın getirisi dönemsel olarak yüzde 3.2664 oldu.

Albaraka Türk'ün kira sertifikası ihracına, bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra, nitelikli yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Açıklama da görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2018 yılının hem kendileri hem de piyasalar açısından iyi ve verimli bir yıl olacağına inandıklarını belirtti.

Utku, "Yeni yılın ilk kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladık. Kira Sertifikası ihracımıza gelen yoğun talep bizi memnun etti. Bu yoğun ilgi, bankamızın sahip olduğu güveni ve gücü bir kez daha göstermiştir. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracımızın getirisi dönemsel olarak yüzde 3,2664 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA