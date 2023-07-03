Albox, 150 milyon TL yatırımla üretimde kapasite artıracak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Üretim gücünü geliştirmek ve otomasyon iş kalitesini artırmak için bu yılın başında üretim parkuruna yeni makineler ekleyen Albox, Sakarya Kaynarca bölgesinde başlangıç yatırımı 150 milyon TL olan yeni fabrika kuracak. Üretim kapasitesinin yüzde 45’ini konut mobilyası oluşturan firma, üretim kapasitesini yüzde 15-20 bandında artırmayı hedefliyor.

“İstanbul içinde hacimsel üretim yapmak ve mavi yakalı çalışana ulaşmak zor” diyen Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, bunu da göz önünde bulundurarak Sakarya Kaynarca bölgesinde Mobilya İhtisas OSB içinde yeni bir fabrika yatırımına başlama kararı aldıklarını açıkladı.

Kapasite yüzde 20 artırılacak

Sağlam, “Başlangıç olarak yaklaşık 150 milyon TL’lik bir yatırımda bulunmayı ön görüyoruz” dedi. Hedeflerinin durağan geçen süreci, açılacak piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak rakiplerinden daha hızlı bir başlangıç yapmak olarak aktaran Sağlam, “Kapasitemizde buna bağlı olarak bir önceki yıla oranla yüzde 15-20 bandında üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımızı buna yönelik” diye konuştu.

Konut mobilyaları dışında otel mobilyaları da üreten Albox’un kapasitesinin yüzde 30’unu bu grup oluşturuyor. Markanın üretiminin yüzde 25’ini de ofisler için projelendirilmiş özel üretim mobilyalar oluşturuyor.

Avrupa’da bayiliklerle büyüyecek

Temelleri Trabzon’da marangozlukla başlayan Albox markasının 3’üncü kuşak temsilcisi olan Olgun Sağlam, hedef pazar olarak Avrupa ülkeleri, İngiltere ve ABD’yi gösterdi. Sağlam, “En değer verdiğimiz pazar Birleşik Krallık. Bu pazarın önemi hem Avrupa hem de ABD pazarına lojistik olarak da önemli bir coğrafi özelliğe sahip olması.

Her iki kıtaya da benzer özelikte yaşam tarzları mevcut. Bu kriter de bizim için önemli. Bu yılki hedefimiz ilk çeyrekte düşmüş olsa da yıl sonuna kadar yüzde 55 ihracat oranını yakalamayı planlıyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Mobilya sektörünün dünyadaki tercih sebebine bağlı olarak ve her geçen yıl bir önceki yıla göre ortalama yüzde 10-15 bandında büyümesinin kendilerini kapasite artırımına ittiğini söyleyen Sağlam, şunları söyledi: “Bu da bizlerin hem üretim parkurlarımızı geliştirmeyi hem de bulunduğumuz üretim alanlarımızın yetersizliği yeni fabrikalar açmaya itiyor. Bir yandan da ihracat yapan bir ülkeyiz. Avrupa’nın önemli ülkelerinde İngiltere, Almanya gibi franchise üzerinden bayilik yoluyla ilerlemek istiyoruz. Aynı zamanda yurt içinde de yine franchise üzerinden yeni mağazalar açma hedefimiz bulunuyor.”

Minimum 5 yıllık mobilyalar geliştirilecek

2023’te ekonomik görünüm ve deprem nedeniyle konut satışlarının azalmasına paralel iç pazarda mobilya satışlarının da olumsuz etkilendiğini dile getiren Olgun Sağlam, “Yeni dünyada tüketici tercihleri değişmekte ve hızlı değişen gündemde tüketicinin minimum 5 yıl kullanacağı sabit mobilyaları tasarlamak ve bu minimum 5 yıl kullanacağı mobilyaları, tüketicinin geleceğe dönük ihtiyaçlarını karşılayacağı şekilde geliştirmeye ve bunun için de AR-GE, ÜR-GE çalışmalarımıza Albox olarak maksimum hız ve heyecanla devam ediyoruz” diye konuştu.

Artan talep koli yatırımına yöneltti

Yılda 8 bin adet kapı, 4 bin adet mutfak ve banyo dolabı üreten Albox, ambalaj yatırımı yaptı. Deprem bölgesine yapılan yardımlar sırasında çıkan koli ihtiyacı Albox’ı yeni yatırım sürecine yönlendirdi. Koli üretiminin yetersiz kalması ve artan maliyetler karşısında Albox, hem kendi koli ihtiyacını karşılamak hem piyasaya arz etmek hem de maliyetleri düşürmek adına yaklaşık 1.5 milyon TL’lik yatırımda bulundu. Şirket, koli karton üretimiyle yüzde 5 oranında maliyetlerimizi düşürdü.