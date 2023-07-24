Algida ve Ford’dan elektrikli araç anlaşması

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Unilever Türkiye ve Orta Doğu Dondurma Genel Müdürü Toloy Tanrıdağlı, “Ekosistemimize duyduğumuz saygıyı geçtiğimiz yıldan bu yana dünya genelindeki 3 milyon, Türkiye’de ise 260 bin adet dondurma kabinimizin 1 senede harcadığı toplam enerjiyi hesaplayıp yenilenebilir enerjiye dönüştürerek gösteriyoruz.

Kabinlerimizin sarf ettiği enerji miktarı kadar yenilenebilir enerji üreten tesislere destek sağlayarak karbon ayak izimizi azaltacağız. Bu kapsamda operasyonumuzdaki karbon salımını yılda yaklaşık 125 ton azaltmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.