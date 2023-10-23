Ali Taha Koç: Siber vatanı koruyacak gençlere ihtiyaç var

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin (YETZ) bu yıl dördüncüsü “Dijital Dönüşüm ve Eğitimin Geleceği” temasıyla Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlendi.

Zirve, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, eğitim teknolojileri alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

‘’Gençler bu teknolojilere kanalize edilmeli’’

Zirvede bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, bugünün yenilikçi teknolojilerine yapılan yatırımlarla, Teknofest kuşağı ile beraber gelecekte sosyal ve dijital alanda paradigmaları değiştiren ürünler geliştirebileceğine inandığını belirtti.

Bundan dolayı her zaman en önemli görevin eğitimcilere düştüğünü dile getiren Koç, gençlerin bu teknolojilere kanalize edilmesi, bu teknolojilerin hatırlatılması ve farkındalığın oluşturulmasının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Ali Taha Koç, bugünün yenilikçi teknolojilerine yapılan yatırımlarla, Teknofest kuşağı ile beraber gelecekte sosyal ve dijital alanda paradigmaları değiştiren ürünler geliştirebileceğine inandığını belirtti.

Bundan dolayı her zaman en önemli görevin eğitimcilere düştüğünü dile getiren Koç, gençlerin bu teknolojilere kanalize edilmesi, bu teknolojilerin hatırlatılması ve farkındalığın oluşturulmasının kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. İstanbul Teknopark’ta dört sene önce Türkiye›nin ilk siber güvenlik meslek lisesini açtıklarına dikkati çeken Koç, “Bu meslek lisesindeki öğrenciler Teknopark’ın içindeler, okulları yok. Teknopark’ın içindeki dört beş tane odayı meslek lisesine çevirdik.

Arada çıktıkları zaman karşıda bir startuptaki mühendis abileriyle çay içiyorlar, öğlen yemeklerini oradaki mühendis abileriyle paylaşıyorlar. Dersten sonra staj yapıyorlar orada. Böyle bir farklı bir konseptte yetiştirdiğimiz gençlere siber kahraman diyoruz" dedi. Koç, dünyada bundan sonra savaşların ve teknolojik gelişmelerin siber dünyada olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: “Siber vatanı koruyacak gençlere ihtiyacımız var.

Bu gençler siber sınırlarımızı koruyacak, çünkü siber vatanımızdaki sınırlarımızda bugün her bir vatandaşımız her gün milyonlarca megabayt veri üretiyor. Bu verilerin korunması gerekiyor. İşte o bizim siber vatanımız. Gençlerimizi bu tip konularda da çalışmalarını istiyoruz. Bundan sonra gençlerimiz dediler ki; ‘biz biraz daha üst eğitim istiyoruz’ ve Türkiye’de ilk defa bir siber güvenlik meslek yüksek okulu açtık.’’

‘’Dijital bilgi, birden fazla yerden kontrol edilmeli’’

Ali Taha Koç, gençlerin ilk buldukları bilginin doğru bilgi olduğunu zannettiklerini belirterek, “Ben dijital dünyada duyulan veya bilinen bir şeyin ilk duyulduğu zaman inanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle başka referanslarla onların tekrar kontrol edilmesi gerekiyor” diye konuştu.