Ali Ülker: 2023'ü Yıldız Holding'de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

Ali Ülker, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Şok Marketler'in, yeni yılın ilk gününde enflasyona karşı seferberlik başlattığını bildirdi.

Ülker, "2 Ocak 2023. Yeni yılın ilk haftasına girdik. Bizim için heyecan verici günler... Umuyorum ki halkımız için de benzersiz bir dönemin kapılarını açan, unutulmaz bir ay olacak. Çünkü dün itibarıyla yepyeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılını Yıldız Holding'de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1.000 temel üründe fiyatları sabitliyor"

Enflasyonla topyekun bir mücadele başlattıklarını bildiren Ülker, şunları kaydetti:

"2022 yılında global enflasyonun yıpratıcı etkisi hepimize yansıdı. Toplumun karşılaştığı finansal sıkıntıları gerek üretici gerekse perakendeci olarak biz de yaşadık. Her şeye rağmen bu enflasyonist ortamın etkilerini raflara olabildiğince minimum ölçülerde yansıtmaya gayret ettik. Şimdi ise tam anlamıyla tarihi bir adım atıyor, enflasyonla topyekun bir mücadele başlatıyoruz. İlk adım, perakendedeki amiral gemimiz ŞOK Marketler'den geliyor. ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca patatesten sıvı yağa, peynirden salçaya kadar 1.000 temel üründe fiyatları sabitliyor. Yani ocak itibarıyla beklenen çeşitli zamlara karşın ŞOK Marketler'de bu 1,000 ürünün fiyatı değişmeyecek."

Enflasyonla mücadele seferberliğinde birçok firmanın da kendilerini takip edeceğine inandığını aktaran Ülker, "Halkın alım gücünü destekleyecek bu seferberlikle tüketici enflasyonunun hızla düşeceğini, enflasyondan ötürü yaşanan olumsuzlukların hafifleyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Ülker, dünya ekonomisinin birkaç yıldır salgın, savaş ve enerji krizi gibi zorlu sınavlardan geçtiğine işaret ederek, "Global ekonomiye entegre olan ülkemizin de bu durumdan etkilenmemesi imkansızdı. Güçlenen ekonomik yapımıza rağmen uzun zamandır unutmuş olduğumuz yüksek enflasyonla tekrar yüzleşmek zorunda kaldık. Bununla beraber çok iyi biliyoruz ki Türkiye'miz dinamik bir nüfusa ve önemli bir üretim gücüne sahip. Daha da önemlisi hem milletimiz hem de devletimiz sorunların üzerine kararlılıkla gitme ve sonuna kadar mücadele ederek galip gelme gücünü bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlandığımız 2023 yılında hep birlikte enflasyonla mücadelede önemli adımlar atacağımıza ve bunu el birliğiyle başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Temel gıda ürünlerinde önceliğimiz kar değil, üretim sürekliliği ve halkımızın ihtiyacı"

Ali Ülker, temel gıda ürünlerinde önceliğin kar değil, üretim sürekliliği ve halkın ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle temel gıda ürünlerinde önceliğimiz kar değil, üretim sürekliliği ve halkımızın ihtiyacı olan ürünlere mümkün olan en uygun şartlarda ulaşabilmesidir. 2023’ün ilk gününde ŞOK Marketler'de başlattığımız seferberlik de bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğimizin kanıtıdır. Emin olunuz ki 2023'te de kesintisiz ve güvenilir hizmet modelimizden taviz vermeden, tüketicilerimiz, üreticilerimiz ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere hiçbir paydaşımızı mağdur etmeden hem ülke hem de hane ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

'Birlikten bereket doğar' ilkesine inanc​​​​​​​ımız doğrultusunda devletimizin tüm ilgili organlarıyla ve sektör temsilcileriyle dayanışma içinde olacak, kök saldığımız ve bizi besleyen bu topraklara değer katmaya devam edeceğiz. Her zorlu dönemden sonra yeniden ve daha güçlü ayağa kalkan ülkemizin bu mücadelesinde de muvaffak olacağına gönülden inanıyor, bütün sanayici ve iş insanlarını da bu seferberliğin bir parçası olmaya davet ediyorum."