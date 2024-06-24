Alman liman devinin gözü Türkiye’de

Almanya’da yük taşımacılığının merkezinde yer alan, sanayi ve lojistik alanlarının pazarlanması ve yönetiminde ağırlığını koruyan JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı, Türkiye’yi tedarik zincirlerinde önemli bir ülke olarak görüyor.

JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı CEO’su Hauswald, Aşağı Saksonya eyaletinin limanın yüzde 100 hissesine sahip olduğunu belirtti. Konteyner taşımacılığında Almanya’nın üçüncü büyük limanı konumunda bulunan limanın ayrıca ülkenin tek derin su limanı olduğunu hatırlatan Hauswald, 1725 metre uzunluğunda rıhtıma sahip terminale dünyanın en büyük konteyner gemilerinin yanaştığını vurguladı.

“Heyetle ziyaret edeceğiz”

Limanda bir Türk şirketinin de faaliyette bulunduğunu aktaran Hauswald, farklı sektörlerdeki Türk şirketleri için fırsatlar olacağına dikkati çekti. Hauswald, Türkiye’nin Almanya için çok ilginç bir pazar olduğunu kaydederken Türkiye’nin harika bir altyapısı ve iyi eğitilmiş iş gücü olduğunun altını çizdi. Hauswald, “Türkiye pazarıyla da çok yakından ilgileniyoruz çünkü burada gelecek için birçok fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yakında bir heyetle Türkiye'yi ziyaret edeceğiz" dedi.