Alman Lohmann yeni üretim tesisini Gebze'de açtı

08 Ekim 2018

Alanının dünyadaki en büyük temsilcilerinden olan Almanya kökenli Lohmann, Türkiye’deki ilk fabrikasını hizmete soktu.

Bant ve yapıştırma teknolojisi konusunda dünya çapında birçok sektörden farklı markalarla çalışan Lohmann, 2011 yılında açtığı satış ofisi ile başladığı Türkiye deneyimini, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin destekleriyle Kocaeli’nde açılışını gerçekleştirdiği fabrika ile pekiştirdi.

Firmanın Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete soktuğu üretim tesisinin açılış töreni; Lohmann CEO’su Elmar Boeke, Lohmann EMEA Bölgesi İş Birimi Direktörü Andreas Tanzer ve Lohmann SCEE Bölge Müdürü Markus Koch’un ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin üst düzey yetkilileri, yerel protokol ve iş dünyası temsilcilerinin katılımları ile bugün gerçekleşti.

Lohmann, Türkiye’deki üretim potansiyeli ve bölgesel avantajlarını değerlendirerek, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu yeni fabrikasını bölgesel merkez olarak konumlandıracak ve iç pazarın yanı sıra ihracat pazarlarını da Türkiye sayesinde çeşitlendirecek. Dünyada 29 ülkede üretim tesisi bulunan Lohmann, 2 bin kişiye yakın çalışanı ve satış ofisleriyle birlikte 50’den fazla ülkede; taşıma, elektronik, medikal, hijyen, grafik, inşaat ve yenilenebilir enerji gibi birçok sektörden farklı komponentlerin birleştirilmesinde faaliyet gösteriyor.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 3 bin metrekarelik alana yayılan Lohmann Üretim Tesisi, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yanı sıra, ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerini Katar, İran, Azerbaycan ve İsrail başta olmak üzere Ortadoğu pazarlarına Türkiye’yi merkez olarak kullanarak ürünlerini ihraç edecek. 2011 yılından bu yana Türkiye’de satış faaliyetleri gösteren Lohmann, 2020 yılı sonuna kadar cirosunu da üç katına çıkarmayı hedefliyor.

"Türkiye’de büyük işler gerçekleştireceğimize eminiz"

Açılışta konuşan Lohmann CEO’su Elmar Boeke, “167 yıllık geçmişi olan Lohmann yapışkan bant teknolojisi alanının öncü güçlerinden bir tanesi. Lohmann senelerdir etkili ve yüksek teknolojili yapışkan bantlar ve yapıştırma çözümleri üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Lohmann müşterilerine, kendi pazarlarında daha başarılı olmalarını sağlamak için üstün hizmet ile akıllı ve kişiye özel çözümler sunmayı amaçlıyor. Bireysel çözümler sunan Lohmann’da yüzde 90’dan fazla özelleştirilmiş ürünler ve 200’den fazla patent bulunuyor. Günümüzde tüm dünyaya yapıştırma çözümleri üreten bir şirket olarak Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin gün geçtikçe gelişen ekonomik gücü ve büyüyen iç piyasasıyla Lohmann olarak Türkiye’de büyük işler gerçekleştireceğimize eminiz. Türkiye’deki yeni pazarımızla hem bizim varlığımızdan haberdar olmayanları ürün ve hizmetlerimizle tanıştırmak hem de müşterilerimize daha iyi kalitede hizmet sunmak istiyoruz” dedi.

"Türkiye’de üretim ağına sahip olmak bizler için çok değerli"

EMEA Bölgesi İş Birimi Direktörü Andreas Tanzer ise “Lohmann olarak 29 ülkeye yayılan üretim ağımızı Türkiye gibi değerli ve avantajlı bir ülkeye de taşıdığımız için çok şanslıyız. Lohmann ailesi olarak Türkiye pazarında üretime başlamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü tarafından EKİÖ üyeleri arasında 2015 ile 2025 yılları arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak görülen Türkiye bizim için çok önemli. Türkiye’de fabrika açmamıza ivme olan başka faktörler ise Türkiye’nin güçlü endüstriyel altyapısının bulunması ve Türk tüketicilerin daha çok yerel tedarikçileri tercih etmesidir. 2011 yılında Türkiye’de bir satış ofisi şubesi ile başladık, 2018 yılında üretime geçtik. Bu noktada tüm süreçte bize verdikleri destekten ötürü T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ekibine teşekkürü borç bilirim. Türkiye’de faaliyet göstereceğimiz ana piyasalar Tüketici Ürün ve Elektronikleri, Grafik, Ulaştırma, Yapı ve Yenilenebilir Enerji olacak. Türkiye pazarında bu alanların her birinde başarılı çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyor, müşteri memnuniyeti ve kaliteyi her zaman üst düzeyde tutan şirket politikamızla ilerliyoruz” dedi.

"Türkiye’deki geleceğimiz için sağlam adımlar atıyoruz"

Lohmann SCEE Bölge Müdürü Markus Koch ise açılış törenine gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti; “2011 yılından bu yana satış ofisimizle sürdürdüğümüz Türkiye’deki faaliyetlerini bu fabrika açılışı ile perçinlemiş olmaktan ötürü gurur ve mutluluk duyuyoruz. 2011 yılından bu yana Türkiye’de güzel işler gerçekleştirdik. Ortaklarımız ve müşterilerimiz için hızlı olmak ve daha iyi hizmet üretmek adına bu yeni girişim bizler için çok önemli. Lohmann Türkiye’nin geleceği için sağlam adımlar atıyoruz. Bu gelecek için hepimiz son derece heyecanlıyız.”