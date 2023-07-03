Alman ordularına teknik kumaş satıyor

Mehtap HALICI

Alev almayan döşemelik kumaştan gürültüyü uzaklaştıran ses yalıtımlı perdelere kadar teknik tekstilde geniş bir ürün gamı sunan Berteks, savunma sanayi alanındaki atağını da sürdürüyor. Türk savunma sanayine kumaş tedarik eden marka, aynı zamanda Almanya, İtalya, Katar, Pakistan gibi ülkelerin ordularına da teknik kumaş satıyor.

Yeni teknolojilerle gelişim devam ediyor

Global bir marka olma yolunda ilerlediklerini söyleyen Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, “Teknik tekstilde üretim kabiliyeti yüksek bir firmayız. Milli Savunma Bakanlığı’nın onaylı tedarikçisiyiz.

İç piyasada Milli Savunma Bakanlığı’na özel teknik kumaşlar satıyoruz. Başka ülkelerin savunma sanayileri için de talep alıyoruz. Gönderdiğimiz kumaşlar var. Ama hangi amaçla ve ne için kullanıldığı gibi bilgiler bizle paylaşılmıyor.

Katar’dan, Pakistan’dan, Almanya’dan ve İtalya’dan istek oluyor. Başka ülkelerde ihaleye girmiş firmalar bize ulaşıyor ve bize ürettiriyor. Birçok ülkenin savunma sanayiine de ürün satmış oluyoruz” dedi.

Elektromanyetik kalkanlama kumaşı, kurşun geçirmez yelek kumaşları, alev almayan kumaşlar ile insanlı ve insansız paraşüt kumaş üretimi gibi birçok alanda ürün gamlarının olduğuna vurgu yapan Noyan, endüstri 4.0 koşullarında üretim yaptıklarına dikkat çekti.

Yeni teknolojilerle her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini belirten Noyan, üretimin yüzde 95’ini ihraç ettiklerini ve toplamda 70 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Noyan, “Yıllık 60 milyon dolar ihracatımız var. Hem iç piyasada hem de dış piyasada büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’e güneş panelli tesis kurdu

Üretim sahalarındaki çatılarını güneş enerjisi panelleri ile kapladıklarına işaret eden Berk Noyan, “Çatı sistemlerimiz ile güneş enerjisinden üretim sağlıyoruz.

Şu anda elektrik ihtiyacının yüzde 15’ini güneş enerjisinden sağlıyoruz. Ancak önümüzdeki sene bu rakamı yüzde 60’lara çıkaracağız. Hedefimiz ise önümüzdeki 3 sene içerisinde karbon ayak izini minimuma indirmek” dedi.

Enerjinin yüzde 100’ünü güneşten sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Noyan, teknik tekstil üretiminde sürdürülebilirlik konusunun önemli olduğuna dikkat çekerek, Bursa’da bin 200 çalışanıyla yaklaşık 80 bin metrekare kapalı alanda; dokuma, iplik üretim, kaplama, kumaş ve iplik boya faaliyetleri ile birbirine bağlı 5 entegre tesiste üretim yaptıklarını söyledi.

‘Babası ‘yapamazsın’ dedi yılda 150 ton ceviz üretiyor

Bursa Karacabey’de ceviz yetiştiriciliği de yaptığını dile getiren Berk Noyan, ceviz üreticiliğine bir hayalle 15 yıl önce başladığını söyledi.

Noyan, sözlerine şöyle devam etti: “O zamanlar babam ‘yapamazsın’ demişti. İtalyan bir danışmandan destek aldım Ovada doğru toprağı buldum. Şimdi 550 dönümlük bir alanda yaklaşık 16 bin ağacım var. Yılda 150 ton gibi bir ceviz üretiyorum. Hedefim ise yeni ektiğim cevizlerle 300 tona ulaşmak.”

Türkiye’de cevizin yüzde 70’inin ithal edildiğini ve cevize ciddi bir talep olduğunu dile getiren Noyan, “Türkiye, ihtiyacın sadece yüzde 30’unu karşılıyor. Kaliforniya’dan, Çin’den, Avustralya’dan buraya ceviz geliyor. Çok fazla ithal geldiği için de ucuz oluyor. Büyük oyuncuların olmasından dolayı fiyat rekabetine giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürültüyü dışarıda bırakan aküstik perde

Bu yıl 101. yılını kutlayan Berteks’in; tül perde, akustik fon, stor akustik, screen akustik gibi birçok çeşitte ürün gamı olduğunu söyleyen Noyan, şöyle konuştu. “Öyle kumaşlarımız var ki bir taraftan sesi emerken dış taraftan gelen ses dalgasını da yansıtıyor. Çünkü ortam akustiği bozuksa ortamda yorulursunuz. Akustik perdeler ile iç ortamlardaki ses kalabalığını azaltarak ve dışarıdaki gürültüyü uzaklaşarak ses yalıtımı alanında çığır açmayı başardık.”