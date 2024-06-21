Alman sendika Volkswagen'den yüzde 7 ücret artışı talep edecek
Almanya'da IG Metall sendikası, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den 12 aylık dönem için yüzde 7'lik ücret artışı talep edeceğini bildirdi.
IG Metall'den yapılan açıklamada, çalışma koşullarına ilişkin eylüldeki görüşmelerde Volkswagen'in Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter ve Wolfsburg'daki 120 bin çalışanı ve grubun bazı iştiraklerinde çalışanlar için yüzde 7 zam ve eğitim ödeneğinde artış talep edileceği belirtildi.
Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olurken, sendikanın mevcut enflasyon oranının çok üzerinde zam istemesi dikkati çekti.
IG Metall, Almanya'da makine mühendisliği sektörü için de yüzde 7'lik zam talep ediyor.