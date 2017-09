Alman Still, Arkas ortaklığı ile satışları ikiye katladı

28 Eylül 2017

Aysel YÜCEL

Dünya çapında iç lojistik sektörüne yönelik çözümler sunan Alman forklift ve istif makineleri üreticisi Still’in, Türkiye’de Arkas ortaklığı ile faaliyet gösterdiği şirketi Still Arser, büyümede hızlandı. Türkiye’nin, ilk yedi pazarları arasında olduğunu vurgulayan Still Orta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Direktörü Frank Müller, “Arkas ile mükemmel bir işbirliğimiz var. Bu ortaklık sonrası Türkiye’de ciromuz 2 yılda ikiye katlandı” dedi.

Hans Still tarafından 1920 yılında Almanya’da kurulan Still, bugün 8 bine yaklaşan çalışanıyla dünyanın önde gelen forklift ve istif makineleri üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin, Almanya, İtalya, Fransa, Çin ve Brezilya’da üretim tesisleri bulunuyor. Still, üretimin yanı sıra finansman, kiralama, filo veri hizmetleri gibi yan hizmetlerde de bulunuyor. Türkiye’de ise uzun yıllar firmanın distribütörlüğünü yapan Arkas Holding şirketlerinden Arser’e 2013’de ortak olarak Still Arser adı altında faaliyet gösteriyor. Arkas’ın şirkette yüzde 49 hissesi bulunuyor. Ortaklık öncesi sadece Türkiye pazarında sorumlu olan Still Arser, başarılı performansı sayesinde 2014 bu yılından bu yana Ortadoğu ve Türk cumhuriyetlerinden de sorumlu oldu.

Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da düzenlenen bayi toplantısında DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Frank Müller, Arkas’la çok başarılı bir ortaklık yürüttüklerini vurgulayarak, “Arkası seçerek mükemmel bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Sonuçlar da bunu gösteriyor. Son iki yılda ciromuz ikiye katlandı” dedi. Şirketin 2016 cirosu 80 milyon euroyu aştı.

"Yüzde 20 pazar payı ile Türkiye'de lider konumdayız"

En önemli 7 pazarlarından biri olan Türkiye’yi çok önemsediklerini vurgulayan Müller, Türkiye’de yüzde 20’den fazla pazar payı ile lider konumda olduklarını söyledi. Müller, rekabette en büyük kozlarının terzi usulü üretim ve servis hizmeti olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’deki bu lider konumlarını korumak ve servis konusunda kendilerini daha fazla geliştirmek için sadece bu pazara yoğunlaşacak ayrı bir iş ünitesi kurduklarını açıklayan Müller, “Türkiye’deki lider konumuzu kaybetmek istemiyoruz. Buna odaklanacak ayrı bir birim kurduk. Türkiye’den yönetilen bölge ülkeler de ayrı bir birim tarafından yönetilecek. Çünkü bölge ülkelerde henüz lider konumda değiliz.

Bu bölgelerde amacımız hızlı büyümek” diye konuştu. STILL-Arser 2020 hedefl eri doğrultusunda üst yönetim ekibini yeniden organize ederek yakın zamanda kuvvetlendirdi. Metin Şengel, Still-Arser’deki Genel Müdürlük sürecinden sonra 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile İş Geliştirme Direktörü olarak Yakın Ortadoğu ve Türk cumhuriyetlerinden sorumlu olacak. Eş zamanlı olarak, Arkas Holding Lojistik İş Birimi’nde 25 senelik kariyeri boyunca farklı üst düzey görevler üstlenmiş olan Mustafa Çiper, Still-Arser’in Genel Müdürlüğü görevini üstleniyor.

Yeni teknoloji yüzde 50 maliyet avantajı sağlıyor

Müller, tüm sektörlerde olduğu gibi kendi sektörlerinde de Endüstri 4.0 ve otonom kavramlarının gündemde olduğunu belirtti. Gelişmiş pazarların iş gücü maliyetini azaltacak bir takım çözümlere odaklandığını anlatan Müller, “Özellikle hızla büyüyen e-ticaret sektörde bir takım değişiklikleri zorunlu kılıyor. Artık sürücüsünün yüzünü tanıyan forkliftlerden bahsediyoruz. Bir köpek gibi sürücüsünü takip eden bu yeni teknoloji forkliftler iş akışını önemli oranda hızlandırıyor. Artık gönderi miktarları küçülüyor. Çok sayıda küçük sayıda koli ve paket elleçleme ihtiyacı doğdu. Yine otomatik raf üniteleri ile konuşabilen forkliftler var. Bizim ‘gelişmiş uygulamalar’ olarak tanımladığımız ve birbiri ile entegre olabilen ürünlerimiz şirketlere yüzde 50'ye varan maliyet avantajı sağlıyor” dedi.

Türkiye gelişmiş pazar reaksiyonları veriyor

Önümüzdeki 3 yılda daha hızlı büyümesi beklenen Türk forklift ve istif makineleri sektörünün gelişmiş pazar reaksiyonları gösterdiğinin altını çizen Müller, bunun en önemli göstergesinin de elektrikli forklift kullanımının yaygınlaşması olduğunu söyledi. Frank Müller, ”Türk pazarının olgun bir pazar özelliklerini taşımaya başladığını forklift tercihlerinin değişiminden de görüyoruz. Daha önce dizel forkliftler yüzde 50 pay alıyordu Türkiye pazarında. Şimdi ise bu oran yüzde 30’a düştü. Daha çevreci ve ekonomik olan elektrikli forkliftlere talep artıyor. Bunlar hep gelişmiş pazar reaksiyonları. Mesela Ortadoğu’da halen dizel forkliftler tercih ediliyor” dedi.