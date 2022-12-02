AloTech'ten, indirim günlerinin arama ve yazışma haritası
AloTech, kampanya ayı olarak da bilinen Kasım ayı boyunca çağrı merkezlerine gelen arama ve yazışmaları (chat) analiz etti.
Türkiye’nin önde gelen e-ticaret pazar yerlerinin de olduğu 600’ü aşkın müşterisine bulut tabanlı çağrı merkezi çözümleri sunan AloTech, kampanya ayı olarak da bilinen Kasım ayı boyunca çağrı merkezlerine gelen arama ve yazışmaları (chat) analiz etti. 20 bini aşkın müşteri temsilcisinden elde edilen verilere göre çağrı merkezine gelen aramalar bir önceki yıla göre yüzde 20, chat adedi ise yüzde 54 arttı. Chat kullanımındaki artış, bu yoğun dönemde müşteri temsilcilerinin iş yükünü hafifletti. Öyle ki gelen taleplerin yüzde 51’i müşteri temsilcisine bağlanmaya gerek kalmadan bot ortamında çözüldü. Çağrı merkezleri en çok teknoloji alışverişleriyle ilgili aranırken, nüfusa oranla en fazla arama yapan il Manisa oldu. Mağazaların açılış saatlerinin beklendiği, e-ticaret sitelerinin kampanyalarının takip edildiği bir Kasım ayı daha geride kaldı. Geçmiş yıllarda yalnızca Kasım ayının son günleri yapılan ancak son birkaç yıldır ayın tamamına yayılan kampanyalar nedeniyle çağrı merkezleri bu yıl da en hareketli dönemlerinden birini yaşadı.
Kasım indirimleri tüm aya yayılmış olsa da 11 Kasım’da (11.11) ve ayın son cuma gününü kapsayan haftada (21-28 Kasım) yapılan özel kampanyalar nedeniyle yaşanan yoğunluk çağrı merkezlerine de yansıdı. Buna göre 21-28 Kasım haftasında 9 milyon çağrı üzerinden toplam 18 milyon dakika konuşma yapıldı. Bu konuşmaların 2,9 milyon dakikası ise 1,5 milyon çağrının alındığı 25 Kasım’da gerçekleşti. 25 Kasım ayını zamanda 78 bin adet ile chat kullanımının en fazla rağbet gördüğü gün oldu. Ay boyunca kampanyaların öne çıktığı bir diğer gün olan 11 Kasım’da da 1,3 milyon çağrı üzerinden toplam 3 milyon dakika konuşma yapıldı. AloTech’in haritasında Kasım ayı boyunca en çok çağrı alan sektörler de incelendi. Teknoloji sektörü geçen yıl olduğu gibi ilk sırada yer alırken, bu sektörü perakende ve finans izledi. Son iki yıldır çağrı merkezlerinin en çok arandığı gün olan salı, bu kez ilk sırayı çarşamba gününe kaptırdı.