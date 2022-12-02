AloTech'ten, indirim günlerinin arama ve yazışma haritası

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret pazar yerlerinin de olduğu 600’ü aşkın müşterisine bulut tabanlı çağ­rı merkezi çözümleri sunan AloTech, kampanya ayı olarak da bilinen Kasım ayı boyunca çağrı merkezlerine gelen arama ve yazışmaları (chat) analiz et­ti. 20 bini aşkın müşteri temsilcisinden elde edilen verilere göre çağrı merkezi­ne gelen aramalar bir önceki yıla göre yüzde 20, chat adedi ise yüzde 54 arttı. Chat kullanımındaki artış, bu yoğun dö­nemde müşteri temsilcilerinin iş yü­künü hafifletti. Öyle ki gelen taleplerin yüzde 51’i müşteri temsilcisine bağlan­maya gerek kalmadan bot ortamında çözüldü. Çağrı merkezleri en çok tek­noloji alışverişleriyle ilgili aranırken, nüfusa oranla en fazla arama yapan il Manisa oldu. Mağazaların açılış saat­lerinin beklendiği, e-ticaret sitelerinin kampanyalarının takip edildiği bir Ka­sım ayı daha geride kaldı. Geçmiş yıl­larda yalnızca Kasım ayının son günleri yapılan ancak son birkaç yıldır ayın ta­mamına yayılan kampanyalar nedeniy­le çağrı merkezleri bu yıl da en hareketli dönemlerinden birini yaşadı.

Kasım indirimleri tüm aya yayılmış olsa da 11 Kasım’da (11.11) ve ayın son cuma gününü kapsayan haftada (21-28 Kasım) yapılan özel kampanyalar ne­deniyle yaşanan yoğunluk çağrı mer­kezlerine de yansıdı. Buna göre 21-28 Kasım haftasında 9 milyon çağrı üze­rinden toplam 18 milyon dakika konuş­ma yapıldı. Bu konuşmaların 2,9 milyon dakikası ise 1,5 milyon çağrının alındığı 25 Kasım’da gerçekleşti. 25 Kasım ayını zamanda 78 bin adet ile chat kullanımı­nın en fazla rağbet gördüğü gün oldu. Ay boyunca kampanyaların öne çıktığı bir diğer gün olan 11 Kasım’da da 1,3 milyon çağrı üzerinden toplam 3 milyon dakika konuşma yapıldı. AloTech’in haritasın­da Kasım ayı boyunca en çok çağrı alan sektörler de incelendi. Teknoloji sek­törü geçen yıl olduğu gibi ilk sırada yer alırken, bu sektörü perakende ve finans izledi. Son iki yıldır çağrı merkezlerinin en çok arandığı gün olan salı, bu kez ilk sırayı çarşamba gününe kaptırdı.