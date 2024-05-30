Alpet'in yeni reklam yüzü Şener Şen oldu

Reklam filmi gösteriminin ardından söz alan oyuncu Şener Şen, oyunculuk serüveni içinde işinin bir parçası olarak çeşitli reklam filmlerinde oynadığını belirterek, "Uzun zamandır bir reklamda oynamıyordum. Zeren Holding'in teklifini değerlendirmek istedim" dedi.

"Teklifi iyi bir şey yapmanın heyecanıyla kabul ettim"

Kendisini de ilgilendiren bir sektördeki markanın reklam yüzü olduğuna işaret eden Şen, şunları kaydetti: "Yollar, araba ve benzin istasyonu benim hayatımın içinde. İyi bir şey yapmanın heyecanıyla kabul ettim. Reklam çekimleri sırasında da çalışan, emek veren bütün arkadaşlarda başarılı bir iş yapmanın heyecanı vardı. Arabaya binmek, uzun yola gitmek hepimizi ilgilendiren bir konu. Böyle bir ekiple çalıştığım için mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim."

Oyuncu İbrahim Büyükak ise Şener Şen'le çalışmanın yaşattığı heyecana dikkati çekerek, "Çok sete çıktım, film çektim ama ilk kez bu kadar heyecanlandım. Şener Ağabey sağ olsun ilk andan itibaren olayı kontrolüne aldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Reklam filmi yarından itibaren yayında

Etkinliğe katılanlar arasında Zeren Group Holding Onursal Başkanı Rıdvan Zeren ile Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren de yer aldı. Ali Taner Baltacı'nın yönetmenliğindeki reklam filminin çekimleri Antalya, Fethiye ve İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Hayallerimiz var' mottosuyla yola çıkan Alpet'in hızla artan istasyon sayısı ve öncü hizmet yaklaşımını anlatan reklam filmi, yarından itibaren yayınlanacak.