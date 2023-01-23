Alpino, fuarda yeni pazarlar arayacak
Ürünlerini dünyanın 55 ülkesinde ‘made in Türkiye’ olarak sunan Alpino Mobilya, 24-29 Ocak 2023 tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak olan İstanbul Furniture Fair’de yeni pazarlara açılacak.
Firma, İFM’deki Mobilya Fuarı’nda trend ürünlerini yurtiçi ve yurtdışından katılım sağlayacak kurumsal alıcıların beğenisine sunacak.
Alpino Mobilya’nın Genel Müdürü Mehmet Said Kocadağ, “1982 yılında Kütahya’dan dünyaya açılan ve bugün 55 ülkeye ihracat yapan Alpino Mobilya, 24 Ocak’ta İFM’de gerçekleştirilecek Mobilya Fuarında Hall 2, stant 236’da yerini aldı” açıklamasını yaptı.
Bugün 300 çalışanla 65 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini kaydeden Kocadağ, yatak odasından yemek odasına, oturma grubundan köşe takımına, TV ünitelerinden yatağa kadar farklı kreasyonlardaki ürün gruplarını fuar katılımcılarının beğenisine sunacaklarını söyledi. Müşterilerden gelen yoğun talep üzerine fuara katıldıklarını söyleyen Mehmet Said Kocadağ, trend ürün gruplarıyla yurtiçi ve yurtdışından gelecek müşterilere konfor sağlamaya devam edeceklerini belirtti.