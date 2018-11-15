Alstom’un iş hacmi 2 milyarı aştı
Türkiye’yi bölgesel yönetim ve Ar-Ge merkezi yapan raylı sistemlerin Fransız devi Alstom, yeni iş fırsatlarıyla yerel tedarikçi ağını genişletiyor. Durmazlar işbirliğinde Türkiye’den teknoloji ihracatına başlayan şirket, fabrika yatırımı içinse büyük projelerin sonuçlanmasını bekliyor.
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