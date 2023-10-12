Alternatif Bank dijitalleşme oranını yüzde 92’ye çıkardı

Birol BOZKURT

Hem Türkiye’de hem tüm dünyada finans sektörü büyük bir dönüşüm içerisinde. Yaşanan bu dijital dönüşüme ayak uydurmak geleneksel yöntemlerle çalışan bankalar için hayati öneme sahip. Artık sadece dijital hizmet veren bankaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Alternatif Bank dijitalleşme konusunda en ciddi yatırım yapan bankaların başında geliyor.

Dijital bankacılığın artık banka hizmetlerinin sunulduğu bir kanaldan çok öte bir noktada olduğuna dikkat çeken, Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Zafer Vatansever, “Dijital bankacılık günümüzde, müşterinin edinildiği, yönlendirildiği, iletişimin kurulduğu, hizmet ve ürünlerin takip edildiği, öneri ve bildirimlerle etkileşimin sürekli kılındığı ve 3’üncü parti hizmetlere de erişim sağlayarak finansal hayatı kapsayan bütünsel bir platform haline geldi” dedi.

“Dijitalleşme oranımızı yüzde 92’ye çıkardık”

Finans sektörünün, dijital banka ve fintek gibi yeni oyuncularla sürekli büyüyen, yeni regülasyonlarla, yeni trendlerle ve müşterinin yeni beklentileri ile rekabetin sürekli arttığı ve dolayısıyla değişimi ve yeniliği zorunlu kılan bir sektör olduğunun altını çizen Zafer Vatansever, “Alternatif Bank olarak, son 3 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle operasyonel süreçlerimizdeki dijitalleşme oranımızı yüzde 92 seviyesine çıkarmayı başardık.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) odaklı teknoloji yatırımlarımız ve dijital bankacılıkta hayata geçirdiğimiz projelerle, hem müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde hem de çalışan deneyiminde verimliliğimizi artırdık” diye konuştu.

“Açık finans iş modeline doğru yol alıyoruz”

Bankacılığın teknolojinin hem ilk hem de en yoğun kullanıldığı bir sektör olduğuna dikkat çeken, Vatansever, “Maliyet ve verimlilik amaçlarının dışında yeni iş modellerinin kurulmasında da gelişen teknolojiler ve dijitalleşme büyük rol alıyor.

Bankacılık dünyası şu an, gelişmiş platformlarla dijital bankacılık, veri ve hizmetlerin finteklere sunulmasıyla açık bankacılık, yapay zekânın zenginleştirmesiyle akıllı bankacılık ve bankacılık hizmetlerine tamamen 3. parti platformlardan ulaşılması ile gömülü bankacılık gibi fazlardan geçiyor.

Kapalı bir modelden artık her türlü hizmetin paylaşıldığı ve bütünleşik değer zincirlerinin oluşturulduğu bir açık finans iş modeline doğru yol alıyoruz. Bu yüzden yeni teknolojileri takip ediyor, bu teknolojileri kullanarak beraber değer oluşturabileceğimiz ekosistem oyuncularıyla da iş birliği kuruyoruz” İfadelerini kullandı.

“Siber güvenlik en büyük önceliğimiz”

Dijital bankacılık gelişip yaygınlaştıkça siber güvelik daha önemli hale geliyor. Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Zafer Vatansever siber güvelikle ilgili yaptıklarını şöyle özetliyor; “Basiretli ve Danışman Bankacılık’ yaklaşımımızın getirdiği sorumluluk ve iş yapış kültürümüzün gereklilikleriyle siber güvenlik konusuna da maksimum hassasiyetle ilerliyor, müşterilerimizin bankacılık işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini öncelikli hedeflerimiz arasında konumlandırıyoruz. Dijital kanallarda çerçevesi ve kapsamı çok iyi çizilmiş yasal düzenlemelerin ötesinde önlemler alıyoruz.

Yapay zeka ile destekli dolandırıcılık ve anomali tespiti altyapılarımız ile sistemlerimizi ve müşteri hareketlerini sürekli izliyoruz. Sosyal mühendislik ve yeni nesil sahtekarlık yöntemleri konularında da müşterilerimizi sürekli uyarıyor, bunlara yönelik güncel önlemleri de alıyoruz.”

“Nakit yönetimi alanında birçok yeniliği hayata geçirdik”

Ekosistem bankacılığı adına da nakit yönetimi alanında birçok yeniliği hayata geçirdiklerini söyleyen Zafer Vatansever, “DBS, TFS, on-line fatura tahsilatı ve Toplu Ödeme Sistemi (TÖS) gibi ürünlerin altyapılarını oluşturarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunuyoruz. Ayrıca hızla değişen regülasyonlara tam uyum sağlayarak başarılı bir adaptasyon kabiliyeti sergiliyoruz. Bu özelliğimiz ise Alternatif Bank olarak, esnekliğimizin ve adaptasyon kapasitemizin üst düzeyde olduğunu göstermesi açısından bizler için çok değerli” dedi.