Altınyağ, mal varlıklarını 34 milyon dolara sattı

28 Aralık 2017

Altınyağ Kombinaları'nın mal varlıklarının, Avrupa'nın önde gelen yağlı tohum kırımı ve tarımsal emtia ticaret şirketi Sodrugestvo Group'a KDV hariç 34 milyon dolar bedelle satışına karar verildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu işlem ile ilgili olarak Kasım 2017 sonunda niyet mektubu imzalandığı hatırlatıldı. Altınyağ Kombinaları kasımda KAP'a yaptığı açıklamada, şirkete ve iştiraki Gürtaş Tarım'a ait gayrimenkul ve makine parkının tamamının 34 milyon dolara satışı için Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group ile niyet mektubu imzaladığını duyurmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, "Yaptığımız işlem Sodrugestvo'ya varlık satışıdır, Altınyağ markası yaşamaya devam edecektir. Altınyağ markası ile ham yağ ticaretinin yanı sıra, özellikle satışını yaptığımız fabrikamızın rafine tesislerinde fason yağ üretimi yaptırmayı, dökme ve Altınyağ markalı yemeklik yağlarımızı iç ve dış piyasaya satmayı planlıyoruz" dedi.

Altınyağ, Sodrugestvo Group'un Türkiye iştiraki ile 2015'te 4 milyon dolarlık, 2017 yılı Haziran ayında ise iki yıl süreli 16 milyon dolar tutarında yağlı tohum fason işleme sözleşmesi imzalamıştı.

Altınyağ hisseleri saat 16:08'de yüzde 3.2 primle 1.26 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0.9 yükselişle 113.178 puan seviyesinde.

Kaynak: Reuters