Alves Kablo'dan (ALVES) 3,7 milyon dolarlık satış
Alves Kablo (ALVES), Ankara merkezli şirkete solar ve yenilenebilir enerji kabloları sattı. Satışın bedeli 3.7 milyon dolara olarak açıklandı.
Haber Merkezi
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Alves Kablo (ALVES), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada, yeni satış sözleşmesi hakkında bilgi verdi.
Buna göre Alves Kablo, Ankara merkezli Gold bayisiyle 120 milyon liralık (3.7 milyon dolar) sözleşme imzaladı.
Satış, solar ve yenilenebilir enerji kablolarını kapsıyor.