Alya Bahçe'de örnek villalar hazır

Gayrimenkul sektörünün güvenilir ve yenilikçi markalarından BOSS4 Gayrimenkul, Bahçeşehir’de hayata geçirdiği Alya Bahçe projesinde örnek villa dairelerini tamamlandı.

İnşaat süreci hızla devam eden yaklaşık 56 bin 500 metrekare alanda 177 adet ikiz, üçüz ve dördüz villalardan oluşan Alya Bahçe projesinde örnek villa tamamlandı. Şehir merkezinden uzaklaşmak istemeyen ve tüm ihtiyaçları için şehrin olanaklarına yakın noktalarda yaşamak isteyen yerli yabancı tüm yatırımcılar için planlanan Alya Bahçe projesinin en önemli özelliği her bağımsız bölümün özel bahçelere sahip olması.

Hazırlanan örnek villa daireleriyle projenin özelliklerinin daha net şekilde ortaya çıktığını söyleyen BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Alya Bahçe projesi ile ilgili bilgi verdi. Akkuş “Villalarımız 3+1’lerde 213 metrekareden başlıyor, 6+1’lerde 300 metrekareye kadar çıkıyor. Metrekare fiyatları 45 bin TL’den başlayan projemizde villa fiyatları ise büyüklüklerine göre 10 milyon TL ila 21 milyon TL arasında değişiyor. Projemizle bahçeli, özgür ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Sıralı villa konseptinde tasarladığımız projemizde her villanın özel iki araçlık otoparkı bulunuyor” dedi.

Proje 2014 yılında teslim edilecek

BOSS4 Gayrimenkul’ün özelliklerinin başında; projelerini zamanında teslim etmesi olduğunu belirten Akkuş, yüksek katma değerli ve yatırımcısına daima kazandıran projeler ürettiklerini hatırlattı. Akkuş “Önce insan diyor ve projelerimizi bu vizyon üzerine kurguluyoruz. Bu yola yatırımcılarımıza güvenli bir yaşam, huzurlu bir çevre, konforlu bir yuva ve maksimum kazanç sağlamak hedefiyle çıktık. Ödeme koşullarımızı da mümkün olan en uygun şartlarla oluşturuyoruz. Alya Bahçe projemizin ödeme koşullarını ise yüzde 35 peşin kalanı 24 ay vade, banka kredisi ve cazip peşin indirimleri olacak şeklinde oluşturduk. Projemizi 30 Kasım 2024’te teslim etmeyi planlıyoruz ancak tüm projelerimizde olduğu gibi hızlı üretim ve erken teslim geleneğimize uygun olarak bu tarihi daha da öne çekebiliriz” diye konuştu.

Konumu ve ulaşımıyla da dikkat çeken bir proje olan Alya Bahçeşehir, Bahçeşehir 1. kısımda yer alıyor. Proje, birçok alışveriş merkezi, eğitim ve sağlık kurumlarına yakın mesafede olmasının yanı sıra Bahçeşehir’in cazibe merkezlerinden biri olan Gölet’e de 4,5 km mesafede yer alıyor. Proje, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Boğaz Köprüsü ve 3. Havalimanı’nı şehre bağlayan yolların üzerinde olmasıyla da ayrıca değer kazanıyor.