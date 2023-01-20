Amazon, KOBİ’lere yönelik yeni özelliğini hayata geçirdi

Şirket açıklamasına göre, Amazon'da satış yapan işletmelere, hesaplarının "Sağlıklı", "Risk Altında" veya "Sağlıksız" olmak üzere genel durumu hakkında kolay anlaşılır sayısal bir değerlendirme ölçütü sunan Hesap Sağlığı Derecelendirmesi, satış ortaklarının hesap durumlarını daha iyi anlamalarına, olası sorunları önceliklendirmelerine ve böylece ürün satışlarına ve işlerini büyütmeye daha fazla odaklanabilmelerine olanak sağlıyor.

Satış ortaklarına bütünsel bir değerlendirme ölçütü sunan Hesap Sağlığı Derecelendirmesi, birikmiş politika ihlallerine dayalı olarak hesabın askıya alınması süreçlerinde belirleyici rol oynayacak. Ek olarak satış ortakları, her bir ihlalin önem derecesini görebilecek ve böylece en önemli sorunlara öncelik verebilecek. Amazon'un özel Hesap Sağlığı Uzmanlarından oluşan ekibi, satıcılara telefon veya e-posta yoluyla destek verecek.