Amazon Prime Türkiye fiyatı yüzde 393 zamlandı

Uzun bir süre 7.90 TL'lik abonelik ücretini sabit tutan Amazon Prime, fiyatlara yüzde 393 zam yaptı. 2020’den beri aylık 7.90 TL olan paket, 25 Nisan itibarıyla kullanıcılara 39 TL’den sunuluyor.

Zamlı fiyat, 25 Mayıs’tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak. Amazon Prime üyeliği olanlar, yapacakları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor.

Bunun yanında Prime aboneleri aynı zamanda Amazon Prime Video’dan da ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.