Amazon Türkiye'den mart kampanyası!

11-26 Mart arasında sürecek kampanya boyunca kullanıcılar, binlerce üründen avantajlı fiyat fırsatlarıyla faydalanabilecek.

Kampanya boyunca tüm Amazon.com.tr müşterileri, aralarında Philips, Paşabahçe, Samsung, LEGO, Karaca, Cosori ve HP gibi yerli ve global markaların bulunduğu ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlarla buluşabilecek.

Ayrıca, "Şimdi Al Sonra Öde" kampanyası ile tüm Amazon.com.tr müşterileri, 31 Mart'a kadar MaximumKart ve Maximiles ile yapacakları 1000 lira ve üzerindeki alışverişlerinde ister peşin fiyatına 9 taksitle, ister şimdi alıp 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksitle ödeme kolaylığından faydalanabilecek.