Amazon Türkiye’nin "Gülümseten Kasım Fırsatları" kampanyası başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında amazon.com.tr adresinde oyuncaktan elektroniğe, modadan ev-yaşam ürünlerine kadar birçok kategoride ve yüz binlerce üründe büyük indirim avantajları sunulacak.

Kampanya, tüketicilerin alışverişlerini en iyi avantajlarla yapabilmesini de sağlayacak. Kasım sonuna kadar müşteriler, seçili ürünlerde kredi kartlarına 12 aya varan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanından faydalanabilecek.

"Gülümseten Kasım Fırsatları" kampanyasında her zaman olduğu gibi Prime üyelerine ayrıcalıklar sunulacak. Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinden faydalanabilecek.

Sepette yüzde 10 indirim fırsatı

Ayrıca kendilerine özel ek indirimlerden de yararlanan Prime üyeleri "Çok Al & Az Öde" ile 250 TL ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanacak. Kampanya boyunca amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan, satıcısı ve göndericisi amazon.com.tr olan seçili ürünlerin fiyatı 30 Kasım'a kadar düşerse aradaki fark hediye kartı olarak Prime üyelerin hesabına tanımlanacak.​​​​​​​