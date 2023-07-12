Amazon’da ‘süper indirimli’ Prime Day başladı

Amazon'un 2015 yılından bu yana her yıl düzenlediği, Prime üyelerine özel alışveriş etkinliği Prime Day, başladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 17 Temmuz'a kadar sürecek olan Prime Day boyunca Prime üyeleri, teknolojiden moda ve güzelliğe, kitaptan ev aletlerine kadar tüm kategorilerden, yüz binlerce seçili üründe Amazon'un bugüne kadar ki en iyi indirim oranlarından yararlanacak.

Prime Day'in bir diğer sürprizi ise Amazon.com.tr'nin bu fırsat etkinliğinin kurallarını değiştirerek Prime üyelerine özel indirimlerin uygulanacağı ürünleri, müşteri geri bildirimlerine göre belirlemesi oldu. Müşteri odaklılığıyla tanınan Amazon Türkiye, müşterilerin en çok önerdikleri indirimleri belirlemek için tanınmış influencer’lar ve yayınlardan oluşan Prime İndirim Avcıları'nı görevlendirdi.

Prime İndirim Avcıları, Prime Day öncesinde takipçilerine ve okuyucularına ulaşarak müşterilerin en çok hangi ürünlerin indirime girmesinden heyecan duyacaklarını öğrenirken, 1 milyonun üzerinde indirim önerisi topladı. Prime Day'in dün başlamasıyla birlikte, Prime Fırsat Avcıları tarafından seçilen moda, kitap, teknoloji, ev aletleri ve daha birçok kategoride en çok önerilen ürün ve markalar Prime üyeleri için indirime girdi.

Aynı zamanda müşterilerinin kitap indirimlerine yönelik önerilerini de dinleyen Amazon Türkiye, Prime Day süresince Prime üyelerine, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın seçtiği 100 kitaptan oluşan bir seçki sunuyor.