Amazon'dan Euro 2024 coşkusuna özel kampanya

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Fiyatı düşen ürüne yönelik ücret iadesi sözü

Seçili ürünlerde peşin fiyatına 6 aya kadar taksit imkanından faydalanabilen Amazon Prime üyeleri, alışverişlerinden sonra bile tasarruf etmeye devam ediyor. Prime üyeleri alışverişlerini her zaman en uygun fiyatlarla yapar. Prime, müşterilerine en düşük fiyata sahip olma garantisi sunarken, etkinlikler dahilinde fiyatın düşmesi halinde Amazon kredisi şeklinde bir ücret iadesi sözü de veriyor.