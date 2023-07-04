Ambalaj sektöründe çevreci eğilim

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran “Özellikle müşterilerimiz olan uluslararası şirketler 2030 döngüsel çevre hedefleri kapsamında sürdürülebilir ambalaj talep etmeye başladılar. Artık karton ambalaj şirketleri döngüsel ekonomiye verdikleri katkı doğrultusunda tercih edilecekler” dedi.

Hedef yüzde 100 sürdürülebilir ürün

İklim değişikliği ile mücadelede gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre ve dünya bırakmanın önemini fark eden üretici ve tüketicilerin paketleme ürünlerinde karton ambalaja daha fazla yöneldiğine dikkat çeken Duran, “Biz döngüsel ekonomiye en uygun, çevreci ve yenilenebilen kaynaklardan elde edilen ambalajlar üretiyoruz.

Ancak daha alınacak çok yolumuz var. Şirketlerimiz döngüsel ekonomide nerede olacağını çok iyi belirlemeli ve gelecek hedefleri yüzde 100 sürdürülebilir ürün olmalı. Evet yüzde 100 olması çok ütopik, ama şu anda Avrupa’da geri dönüşüm yüzde 85 ve bir ürün 25 kere geri dönüştürülebiliyor. Dünyada bütün büyük ülkeler, değişim yapıyor” dedi.