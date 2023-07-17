Amerika’nın 1 numaralı profesyonel cilt bakım markası Skinceuticals ile cilt lekelerine veda

SkinCeuticals, patentli formülleri ile cilt lekeleriniz için bu 3 önemli adımdan oluşan uzman bakım rutini öneriyor.

Lekeli ciltlerin rutinindeki ilk adım olan PHLORETIN CF; %10 saf C vitamini içeren kırışıklık karşıtı antioksidan serum, çevresel faktörlere karşı cilt bariyerini güçlendiriyor. Yağlı ve normal ciltler için yaşlanma belirtileri, leke görünümü ve cilt tonu eşitsizliği problemlerine çözüm sunan Phloretin CF, kişisel değerlendirmeler sonucu 12 hafta içerisinde deneyenlerin %74'ünün ciltte gözle görülür fark yarattığını belirtiyor. İçeriğindeki Phloretin, Ferulik asit ve L-askorbik asit ile cilt tonunu eşitlerken, cildin daha aydınlık bir görünüme kavuşmasını ve daha genç bir görünüm elde etmesini sağlıyor. Gündüz bakımının ilk adımı olarak cildi temizledikten sonra 4-5 damlayı yüzünüze ve dekolte bölgenize uygulayarak kullanabiliyor.

Rutindeki ikinci adım olan DISCOLORATION DEFENSE serum; cilt tonu eşitsizliği ve cilt problemleri sonrası oluşan leke görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Traneksamik asit, niasinamid ve HEPES ile zenginleştilmiş formüle sahip Discoloration Defense Serum, 2 hafta kullanımda daha eşit ve aydınlık bir cilt tonu görünümü sağlıyor. İnatçı kahverengi leke görünümünü minimuma indirgeyen bakım serumunu günde 2 defa 3-5 damla olacak şekilde cildinize uyguladıktan sonra güneşe fazla maruz kalmadan güneş koruyucu ile beraber kullanılması öneriliyor.

En önemli bakım

Leke bakım rutinin en son aşaması ve olmazsa olmazı güneş koruyucuları, tabii ki leke tedavisi ve leke oluşumunu da engellemek için en önemli bakım adımı haline geliyor.

Advanced Brightening UV Defense SPF 50 güneş koruyucu; hem cilde geniş spektrumlu güneş koruması sağlarken hem de traneksamik asit, niasinamid ve mika içeren formülüyle; leke ve renk eşitsizliği görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Cilde aydınlık bir görünüm kazandırırken, güneşin zararlı ışınları yüzünden oluşacak lekelere karşı bariyer oluşturan güneş koruyucusu güneşe maruz kalmadan hemen önce bolca ve gün içinde sıkça uygulanabiliyor.